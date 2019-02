Visitare le meraviglie della 'Wellness valley' correndo: tornano le 'Runner 451 experience'

Il 2 marzo ripartono le Runner 451 Experience nella Wellness Valley, da marzo a settembre. Runner 451, piattaforma di servizi per la corsa creata da Simone Cellini di Russi, ripropone la formula che coniuga turismo sportivo e turismo responsabile per il terzo anno. Weekend in cui runner di tutta Italia vengono a scoprire i territori della Wellness Valley con il running, in cui si affrontano lezioni per migliorare la tecnica di corsa, ma dove ampio spazio è dato anche al relax, al divertimento, alle degustazioni e alle attività che strizzano l’occhio agli accompagnatori dei runner che preferiscono dedicarsi ad altre attività alternative alla corsa.

Nel 2018 le Runner 451 Experience hanno visto 124 partecipanti di 12 regioni diverse, dal Trentino, Piemonte, Veneto, Lombardia, Liguria passando per l’Emilia Romagna, Toscana fino a Lazio, Umbria, Campania, Puglia e Calabria. Per la data del 2 e 3 marzo sono già iscritti 24 partecipanti da 10 regioni diverse. Il 2 e 3 marzo si corre a Cervia, dal 25 al 28 aprile a Fratta Terme, dal 5 al 7 luglio a Bagno di Romagna e dal 27 al 29 settembre nuovamente a Cervia. Quest’anno Runner 451 ha sposato il progetto di Amici Casa Insieme e di Maratona Alzheimer con una raccolta fondi a favore dei malati di Alzheimer e la ricerca per sconfiggere la malattia. Sulle pagine del sito è già attiva la raccolta fondi. Inoltre da qui alla Maratona Alzheimer, prevista per il 15 settembre, ci saranno tante iniziative e il giorno della gara l’operazione “1 euro per ogni sorpasso”.