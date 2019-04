Volata vincente: Federico Caricasulo trionfa ad Assen per 32 millesimi

Federico Caricasulo fa suonare l'inno d'Italia sul gradino più alto del podio della classe Supersport. Il ravennate del tella Yamaha del team Evan Bros ha vinto in volata il quarto round del campionato, precedendo il compagno di squadra Randy Krummenacher, che era scattato dalla pole. Terzo posto per un'altra Yamaha, quella del team Kallio di Thomas Gradinger. Con questo successo, il quarto della sua carriera in Supersport, balza in secondo posto in classifica, a 17 punti da Krummenacher.

Federico non vinceva dalla prova di Misano dello scorso anno: gli sono bastati appena 32 millesimi per fare esplodere la sua gioia. Scivolato Raffaele De Rosa (Mv Agusta). Quarto posto per Jules Cluzel (Yamaha GMT94) davanti alla Kawasaki dell'ex campione del mondo Lucas Mahias. Undicesimo Ayrton Badovini con la Kawasaki del team Pedercini.