Volley, al Porto Robur Costa arrivano reduci dal Mondiale Poglajen e Verhees

Il Porto Robur Costa ha presentato i due giocatori reduci dal Mondiale, Poglajen e Verhees, nella sede della Direzione Territoriale di Bper Banca, da anni partner del Porto Robur Costa. I due giocatori del Consar Porto Robur Costa hanno fatto trasparire tutto il loro entusiasmo per la nuova esperienza in SuperLega che sta per iniziare: la seconda per lo schiacciatore argentino, uno dei 4 confermati nella rosa ravennate, la settima per il centrale belga, la prima a Ravenna dopo la militanza a Latina, Modena, Monza e Vibo Valentia. Poglajen non nasconde la felicità di “poter giocare anche quest’anno a Ravenna. Abbiamo una squadra nuova, con più giovani e questa è una città con una mentalità vincente. Faremo di tutto per regalare più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi, senza dimenticare che giochiamo in uno dei campionati più belli e più completi del mondo”. Verhees ha ringraziato il club “per la grande opportunità che mi ha offerto di giocare qua. Sono a Ravenna da una decina di giorni ma mi sento già a casa e anche con i miei nuovi compagni sto cementando giorno dopo giorno intesa e affiatamento. Questo è il mio settimo anno in Italia e sto verificando come ogni anno il livello della SuperLega si alzi sempre più. Ci aspetta una bella sfida ma sarà molto stimolante provare a portare Ravenna più in alto possibile”.

Foto Massimo Argnani