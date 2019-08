Volley, parte la campagna abbonamenti della Consar Porto Robur Costa

Andare oltre le 1268 tessere (record della società) sottoscritte nella scorsa stagione. Parte con questo obiettivo la campagna abbonamenti della Consar Porto Robur Costa per il prossimo campionato di SuperLega. L’entusiasmo e la freschezza che la società ha inserito nel suo organico, affidandosi a tanti giovani interessanti talenti, e la visione sul futuro che si è data devono diventare – nelle speranze del club – entusiasmo, passione e appoggio convinto dei propri sostenitori e tifosi per condividere insieme un’annata in cui c’è da affrontare un campionato di SuperLega ancora più difficile di quello concluso mesi fa, ma anche in cui si vuole provare a essere la squadra sorpresa.

Al motto di “#abboNati per il volley”, la campagna abbonamenti relativa al 75esimo campionato di SuperLega Credem Banca apre ufficialmente mercoledì 21 agosto e fino al 6 settembre varrà la prelazione per gli abbonati della passata stagione, che potranno riservare il proprio posto o spostarsi in un altro non coperto da prelazione. I posti numerati per gli abbonati della scorsa annata saranno tenuti bloccati per tutta la durata della prelazione, scaduta la quale saranno messi in vendita. Dal 9 settembre invece la vendita sarà aperta a tutti i settori fino all’11 ottobre. Nella campagna abbonamenti di questa stagione spicca la novità dell’iniziativa “Porta un amico”: il vecchio abbonato che porterà due nuovi abbonati (esclusa la categoria Young) avrà uno sconto del 25% sul prezzo dell’abbonamento in gradinata. Fin dal primo giorno, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti recandosi nella sede della società (via Trieste 86, Ravenna) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19. L’abbonamento sarà valido per 11 partite casalinghe di campionato: è esclusa la cosiddetta “Giornata giallorossa”, che la società ha già stabilito per il match del 10 novembre contro Modena.

Il costo degli abbonamenti e dei biglietti singoli

Tribuna Vip

- vecchi abbonati 180 euro

- nuovi abbonati 200 euro (no riduzioni);

Il costo del singolo biglietto per questo settore è di 22 euro per le tre partite con Civitanova, Perugia e Trento e di 20 euro per la altre partite, esclusa la giornata giallorossa.

Gradinata

- vecchi abbonati 100 euro

- nuovi abbonati 120 euro;

Il costo del singolo biglietto per questo settore è di 16 euro per le tre partite con Civitanova, Perugia e Trento e di 14 euro per tutte le altre partite, esclusa la giornata giallorossa.

Gradinata RVS

- vecchi abbonati 90 euro

- nuovi abbonati 115 euro (in entrambi i casi per chi si abbona è previsto un gadget dell’Rvs);

Il costo del singolo biglietto per questo settore è di 16 euro per le tre partite con Civitanova, Perugia e Trento e di 14 euro per tutte le altre partite, esclusa la giornata giallorossa.

Le promozioni valide per il settore della gradinata

- “Porta un amico” (per chi porta due nuovi abbonati, esclusa la categoria Young): 75 euro

- Over 65: 100 euro

- Under 16-18 tesserati Fipav (nati dal 2002 al 2005 inclusi): 100 euro

- Accompagnatore per disabile: 100 euro

- Young (nati fino al 2006 incluso): 60 euro.

Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni il costo del biglietto per tutte le partite, tranne la giornata giallorossa, valido per i settori di gradinata è di 10 euro; per i bambini dai 7 ai 10 anni è di 7 euro. Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni, senza posto assegnato.

Foto Massimo Argnani