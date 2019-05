Volley, a Fusignano e Ravenna si cercano le reginette provinciali dell’Under 13

Anche l’Under 13 è pronta a proclamare i suoi nuovi campioni provinciali. Sabato 4 maggio il palasport Fusignano ospita l’atto conclusivo dell’Under 13 femminile, al quale sono giunte dopo un’appassionante regular season Teodora Torrione Arancio, vincitrice di tutte e 18 le partite previste, senza cedere alcun set alle rivali, Pallavolo Faenza, Fusignano e Teodora Torrione Rosso in quest’ordine.

Ed è proprio il derby tra le due squadre della Teodora ad aprire alle ore 15.30 la final four; alle 17.30 si affronteranno Faenza e Fusignano e a seguire la finalissima che oltre ad assegnare il titolo provinciale alla vincitrice varrà come pass per entrambe alla fase regionale. Visto l’andamento della regular season la Teodora Torrione Arancio arriva con i favori del pronostico. Questa la classifica finale: Teodora Torrione Arancio 54; Pallavolo Faenza 46; Fusignano 38; Teodora Torrione Rosso 33; Mattei U13 30; Involley 27; A.Ni.Ma. Volley Piangipane 20; Teodora Torrione Giallo 13; Riolo Volley 8; Acsi Volley 1.

Sempre sabato 4 maggio, alla Palestra Montanari, con inizio alle ore 17, si disputerà la finale dell’Under 13 maschile. A contendersi il titolo saranno Consar Ravenna e Spem Faenza. In semifinale i ragazzi di Minguzzi si sono aggiudicati il derby con la Scuola di Pallavolo Ravenna per 3-0 (25-13, 25-12, 25-11) mentre i faentini hanno regolato l’Involley per 2-1 (25-13, 21-25, 25-15) nella sfida tra le due squadre che avevano chiuso appaiate a quota 13 la prima fase. Anche in questo caso c’è una favorita d’obbligo: la Consar, che ha chiuso imbattuta la stagione regolare con 27 punti.