Volley A2 femminile, la Conad in trasferta a Perugia senza abbassare la guardia

Per la sesta giornata del girone di ritorno del Campionato femminile di Pallavolo di A2, domenica la Conad Ravenna va in trasferta a Perugia. Prosegue così la striscia di partite che da tre settimane vede capitan Bacchi e compagne opposte alle ultime della classe. Dopo Caserta e Marsala ecco le umbre che le ravennati conoscono bene, in quanto già incontrate due volte in precampionato e una volta all’andata. In tutti e tre i casi l’incontro terminò al tie break. Al PalaCosta, Perugia fece suo il risultato (RA-PG 20-25, 25-17, 22-25, 25-17- 12-15) in un match sostanzialmente equilibrato, che vide le umbre più efficaci in attacco rispetto alle ravennati.

Simone Angelini, coach della Conad Olimpia Teodora Ravenna, neo papà di Marco, chiede calma e attenzione: “In questo campionato non bisogna mai abbassare la guardia, purtroppo o per fortuna ogni settimana ci può essere una sorpresa. Niente va mai dato per scontato. Nel girone d’andata è capitato a noi di aver incontrato almeno tre volte la prima in classifica e di averla battuta o portata al tie break. È un campionato strano in cui le prime cinque in classifica stanno nell’arco di tre punti, poi c’è un gruppo di inseguitrici che ogni tanto corre e ogni tanto si ferma. Inoltre, se guardiamo ai risultati, fino alla penultima in classifica, tutte hanno fatto almeno un grosso exploit con le squadre più importanti, come è successo la settimana scorsa a Olbia che ha battuto San Giovanni in Marignano. Per quanto ci riguarda dobbiamo stare concentrati e affrontare il calendario del girone di ritorno, che in questa parte ci è favorevole, per fare più punti possibile e metterci in una posizione comoda. La nostra classifica può migliorare in riferimento a quanto abbiamo fatto nel girone d’andata, per cui dobbiamo cercare di fare bene domenica a Perugia e nel turno successivo in casa contro Baronissi. A Perugia saremo tutti disponibili, compreso il sottoscritto che in settimana ha avuto un giorno di stop per un piccola indisposizione. Devo dire che le ragazze non ne hanno risentito perché sono stato brillantemente sostituito dal secondo allenatore Moris Meloni e dal terzo Luca Tampieri".

Il girone di ritorno non è iniziato bene per Perugia che in cinque partite ha totalizzato un solo punto nella prima giornata a Milano contro Club Italia. Ha poi perso 3 a 0 in casa con Collegno, ha riposato nella terza, perso 3 a 1 a Cuneo e poi di nuovo, nel turno scorso, ha ceduto il passo in casa per 3 a 0 a Soverato. Perugia non vince tra le mura amiche del PalaEvangelisti dal 13 dicembre (3 a 0 contro Marsala). Un ruolino di marcia paurosamente negativo che la squadra guidata da coach Bovari farà di tutto per migliorare e per cercare di invertire il trend sfavorevole che ha fatto sì che anche Olbia la superasse di un punto, lasciandola in solitaria al terzultimo posto in classifica.

Nelle file perugine milita una vecchia conoscenza del pubblico ravennate, la palleggiatrice Fiamma Mazzini, protagonista lo scorso anno con la Teodora della promozione in A2. Tra gli altri pezzi pregiati vanno citate Lotti e Pascucci, le posto 4 con grande esperienza di categoria, sia in A2 sia in A1, e Repice e Zuleta, due centrali molto esperte e di ottimo livello. Col mercato di gennaio è arrivata poi a rafforzare il roster perugino l’opposto croato Mina Tomic proveniente dalla Liu Jo Nordmeccanica Modena.