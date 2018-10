Volley A2 femminile, un'incerottata Conad Ravenna cede il passo a Perugia

Lotta fino alla fine nonostante la pesante assenza dell’opposto Mendaro la Conad Olimpia Teodora Ravenna, ma torna dal Pala Evangelisti di Perugia senza punti. Contro una delle migliori squadre del girone le ragazze romagnole giocano alla pari il primo e il quarto set, subendo invece un calo soprattutto nel terzo parziale, dominato dalle padrone di casa. "C’è naturalmente un po’ di rammarico perché eravamo partiti bene e, al di là del vantaggio, stavamo giocando una buona pallavolo commenta coach Nello Caliendo -. Con il passare dei minuti abbiamo cominciato a fare qualche errore di troppo e con un vantaggio largo Perugia ha avuto la vita più facile".

"Peccato per il terzo set in cui non abbiamo opposto resistenza, ma soprattutto per il secondo e il quarto dove eravamo riusciti a chiudere lo svantaggio, ma non abbiamo completato la rimonta - continua l'allenatore -. Sicuramente le assenze hanno pesato molto nell’economia della partita perché nel corso del match non avevamo quasi nessuna soluzione alternativa. Sapevamo della situazione e le ragazze sono state brave a provarci fino alla fine, anche se ovviamente potevamo fare qualcosa di più. Dal punto di vista tecnico dobbiamo fare meno errori ed essere più incisivi in attacco, ma in vista dell’incontro di settimana prossima sono sicuro che anche il sostegno del pubblico di casa potrà aiutarci molto". Domenica, alle ore 17, per la seconda giornata del girone d’andata del Girone B del Campionato Italiano di Pallavolo Femminile di Serie A2, la Conad Olimpia Teodora Ravenna ospiterà la Barricalla Cus Torino nell’esordio casalingo al PalaCosta.

La partita

Al fischio d’inizio coach Caliendo, oltre che della cubana Mendaro, deve fare a meno anche di Canton e schiera Aluigi opposto, con Ubertini e Capitan Bacchi in banda, Gioli e Torcolacci centrali e Agrifoglio al palleggio con Rocchi libero. Per Coach Bovari lo starting six è composto da Casillo, Pietrelli, Demichelis, Smirnova, Pascucci, Lapi e Bruno come libero. La Conad entra in campo concentrata, sbaglia pochissimo e grazie all’ottimo lavoro a muro si porta subito avanti, allungando fino al 16-21 con un contributo uniforme di tutte le ragazze. La reazione di Perugia non tarda ad arrivare e le padrone di casa si riportano sul 22-23, ma l’Olimpia Teodora con freddezza si porta a casa il set per 23-25 grazie a Torcolacci.

Il secondo parziale si apre con la Bartoccini quasi inarrestabile. Le umbre, guidate da una super Pascucci, volano sull’8-1 prima e sul 10-2 poi, ma Ravenna reagisce con la grinta della capitana Bacchi. Tre punti consecutivi di Aluigi valgono il 12-9, ma le ospiti non riescono a concretizzare la rimonta e Perugia allunga nuovamente sul 17-10. La Conad prova ancora a rientrare sul 19-15, ma commette troppi errori e viene respinta nuovamente e le padrone di casa impattano la partita vincendo il secondo set per 25-19.

L’avvio di terzo set non si discosta molto dal precedente e, grazie a una trascinante Smirnova, Perugia allunga in un attimo da 2-0 a 13-5. Coach Caliendo cambia la regia inserendo Vallicelli, ma il copione non cambia e la solita Pascucci firma il 19-7, prima che con due muri consecutivi la Bartoccini chiuda il parziale con un secco 25-10.

Nel quarto set le Leonesse cercano di ritrovare la qualità di gioco espressa in apertura e si portano sul 2-4, ma il turno di servizio di Pascucci fa male a Ravenna, raggiunta e superata fino all’8-4. L’Olimpia Teodora resta agganciata sul 10-8 grazie alla solita Bacchi, e due murate di Gioli pareggiano il parziale a quota 13. Smirnova però non ci sta e firma il nuovo allungo di Perugia sul 16-13, mentre le ragazze romagnole sbagliano ancora troppo finendo sotto 20-14. Le battute di Ubertini riaccendono le speranze per il 20-17, poi ancora Gioli e un muro di Bacchi valgono il 21-19. Nel finale arriva un cartellino rosso a Casillo e un’infrazione di rotazione per le padrone di casa, ma Ravenna non ne approfitta e deve cedere set e partita per 25-21.

BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA - CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: 3-1 (23-25, 25-19, 25-10, 25-21)

Durata set: 31', 26', 22', 36'; tot. 1h55‘

Arbitri: Antonella Verrascina e Laura De Vittoris.

BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA

Casillo 6, Pietrelli 9, Bruno (L), Demichelis 1, Smirnova 21, Pascucci 28, Catena, Lapi 8.

N.e.: Marchi, Fastellini, Kotlar, Gierek.

All.: Fabio Bovari.

Vice all.: Daniele Panfili.

Muri 10, ace 3, battute sbagliate 6, errori ricez. 2, ricez. pos 68%, ricez. perf 41%, errori attacco 10, attacco 36%.

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA

Bacchi 16, Gioli 14, Torcolacci 9, Agrifoglio, Calisesi, Rocchi (L), Aluigi 9, Ubertini 8, Vallicelli.

N.e: Altini, Lombardi, Canton.

All.: Nello Caliendo.

Vice all.: Francesco Guarnieri.

Muri 9, ace 2, battute sbagliate 7, errori ricez. 3, ricez. pos 58%, ricez. perf 38%, errori attacco 15, attacco 26%.