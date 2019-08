Volley, al via l’iniziativa "Porta un’amica" nelle squadre giovanili

Si aprirà lunedì la stagione delle squadre giovanili dell’Olimpia Teodora, che nelle prime due settimane proporrà l’iniziativa “Porta un’amica”. Dal 2 al 6 e dal 9 al 13 settembre, dalle 17 alle 20 (orario diviso in due gruppi da 1 ora e 30), presso la palestra della scuola “Ricci-Muratori” di Ravenna con entrata da via Doberdò, gli allenamenti dei gruppi Cas under 12 e under 13 saranno aperti a ragazze di pari età che non fanno parte della società.

Ciascuna ragazza della squadra potrà portare con sè una o più amiche, interessate a provare il gioco della pallavolo. L’esperienza sarà totalmente gratuita e non impegnerà in nessun modo a iscriversi poi alla società. Gli allenamenti saranno condotti dai tecnici dei gruppi, con interventi degli allenatori delle squadre agonistiche di A e B, compatibilmente ai loro orari di allenamento, assieme ad alcune delle loro atlete.