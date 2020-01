Volley, al via la campagna abbonamenti per la Pool Promozione 2020 dell'Olimpia Teodora

Si apre venerdì 31 gennaio la campagna abbonamenti della Conad Olimpia Teodora per la seconda parte della stagione, che vedrà la squadra ravennate competere con le migliori squadre del Girone A della Serie A2 nella Pool Promozione, con in palio una promozione diretta in A1 e l’accesso ai playoff, in cui ci si giocherà la seconda promozione.

Mentre sono naturalmente ancora validi gli abbonamenti stagionali acquistati all’inizio della stagione, la società mette a disposizione ai non abbonati l’opportunità di vivere insieme le emozioni della fase più “calda” dell’anno pallavolistico, perché la squadra è “Più forti insieme a voi”. L’abbonamento darà diritto all’accesso alle 5 partite casalinghe di questa fase, questo il programma:

Domenica 16 febbraio: Conad Olimpia Teodora Ravenna – Volley Soverato

Domenica 1 marzo: Conad Olimpia Teodora Ravenna – Omag San Giovanni in Marignano

Domenica 15 marzo: Conad Olimpia Teodora Ravenna – Itas Città Fiera Martignacco

Domenica 29 marzo: Conad Olimpia Teodora Ravenna – Geovillage Hermaea Olbia

Sabato 11 aprile: Conad Olimpia Teodora Ravenna – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere presso la sede della società, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Olimpia Teodora, in via Trieste 86.