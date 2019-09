Volley, amichevoli una Consar determinata batte al tie-break Modena

Una Consar aggressiva, determinata, in grado già di reggere il confronto con i più blasonati canarini modenesi. Si è presentata così al pubblico del Palacosta la nuova CONSAR 2019/2020. Una squadra giovane , ma già in grado di far vedere qualcosa del grande lavoro impostato da Marco Bonitta. Il tecnico ravennate al ritorno su quella che è stata la sua panchina 3 stagioni orsono, ha potuto contare, come peraltro il collega modenese , su una rosa ridotta a causa delle assenze dei nazionali per le varie competizioni internazionali. Finisce 3-2 per i ravennati, 15/10 al tie-break del 5° set, con la Consar che esce tra gli applausi dei 500 del PalaCosta