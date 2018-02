Volley B2 femminile, Cervia sconfitta 3-0 a Forlì: ma a testa alta

Con una prestazione esterna spavalda e di gran carattere, la My Mech Cervia ha tenuto testa alla Libertas Forlì seconda della classe, uscendo sconfitta 3-0 (25-15, 28-26, 25-23) ma con parziali alti, nel match valido per la terza giornata di ritorno del campionato di B2 femminile. Oltre al valore della vice capolista, le cervesi – che comunque restano al 6° posto con 5 punti di margine sulla zona retrocessione – hanno dovuto fare i conti anche con la sfortuna per l’infortunio di cui è rimasta vittima la centrale Mendola.



In avvio di gara, coach Braghiroli propone uno starting six con Ginesi in regia, Altini opposta; Agostini e Calisesi schiacciatrici, Vanzolini e Mendola al centro, Marchi libero. Le padrone di casa impattano meglio sul match e guadagnano subito un buon margine (10-4). Il tecnico delle cervesi corre ai ripari con un timeout, che sortisce qualche effetto, fino al 18-13; poi entra Giulianelli, ma il margine non si colma. Piove sul bagnato in casa gialloblù perché sul finire del set, poco prima del 25-15, si infortuna la centrale Mendola.



Nel 2° set, con Vanzolini al centro al posto di Mendola, la My Mech Cervia prende subito un buon vantaggio e induce il coach forlivese Delgado al timeout sul 6-10. Il match, che sale di tono e diventa interessante anche dal punto di vista estetico con giocate spettacolari, si rimette sui binari dell’equilibrio (10-11 e 12-12). Le ospiti volano (15-18 e 21-23), ma Forlì pareggia a quota 24. L’epilogo si decide ai vantaggi, e le padrone di casa hanno la meglio solo sul filo di lana (28-26).



Anche il 3° set procede sui binari dell’equilibrio, fino a quando le padrone di casa si staccano, prendendo un vantaggio che sembra definitivo, ma non fanno i conti col cuore della My Mech Cervia. Sotto 22-16 le cervesi, sfruttando il turno di battuta della schiacciatrice Calisesi, e recuperano 3 punti (22-19). Le forlivesi sentono il fiato sul collo delle avversarie, ma riescono comunque a piazzare l’allungo determinante 25-23.



Ora la My Mech Cervia è attesa dal match casalingo di sabato prossimo al palasport di via Pinarella quando, alle 21, sarà di scena Reggio Emilia.



La classifica (la prima è promossa in B1; seconda e terza ai playoff; le ultime 4 retrocedono in C): Capannori 47; Forlì 39; Imola 31; Vignola, Campagnola Emilia 28; Cervia 26; Rimini, Reggio Emilia 24; Castel Maggiore, Carpi 22; Sarzana 21; Spezia 18; Sant’Ilario d’Enza 3; Carrara 0.







Libertas Forlì-My Mech Cervia 3-0

(25-15, 28-26, 25-23)



MY MECH CERVIA RIV: Giulianelli 6, Agostini 10, Calisesi 10, Altini 4, Mendola 1, Furi 8, Vanzolini 4, Ginesi, Carati, Marchi (L1); ne: Magnani, Fabbri (L2). All. Braghiroli.

FORLÌ: Raggi 3, Valpiani 6, Balducci 10, Bernabè 15, Gardini 1, Rossi 13, Morelli (L1); ne: Gramellini (L2), Contri, Stradaioli, Partisani, Macchi, Peretti, Guardigli.

Arbitri: Morganti e Perotti di Ascoli.