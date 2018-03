Volley B2 femminile, la My Mech Cervia cede alla capolista

Ci prova la My Mech Cervia. Ma la capolista è troppo forte e fa bottino pieno al palasport di via Pinarella. Il match dell’ottava giornata di ritorno del campionato di B2 femminile ha evidenziato lo spessore tecnico delle ospiti che finora hanno perso solo una volta, alla terza giornata di ritorno a Campagnola Emilia. Proprio le reggiane, in trasferta, saranno le prossime avversarie del sestetto cervese alla ripresa dopo la sosta pasquale, sabato 7 aprile.

Per la gara contro la prima della classe, coach Braghiroli parte con Ginesi in regia, Altini opposta; Agostini e Calisesi schiacciatrici; Vanzolini e Furi al centro; Marchi e Fabbri liberi. L’avvio è subito in salita per le gialloblù (3-7). Il servizio delle ospiti fa subito la differenza, mettendo in difficoltà la ricezione di casa (6-15). Le toscane affondano i colpi con l’implacabile opposta Renieri che porta Capannori ad aggiudicarsi il parziale 12-25. L’inizio del secondo set è più equilibrato. Sul 4-4 il coach toscano chiama timeout. È questo il miglior frangente della My Mech, che tira fuori gli artigli e dimostra di poter giocare alla pari con le più titolate avversarie. Dal 12-12 Capannori spinge sull’acceleratore. Coach Braghiroli cerca di correre ai ripari con due timeout (12-16 e 16-20), ma Capannori riesce a superare il momento di stallo e chiude 18-25. Nel terzo set le ospiti partono fortissimo (0-5 e 4-13). I tentativi della My Mech sono vani di fronte alla squadra più forte del campionato e il match si chiude 11-25.

Il tabellino

My Mech Cervia-Capannori 0-3 (12-25, 18-25, 11-25)

My Mech Cervia riv: Agostini 2, Calisesi 3, Giuliani 2, Altini 9, Petrarca, Caniato 1, Furi 4, Vanzolini 4, Ginesi, Carati, Marchi (L1), Fabbri (L2); ne: Magnani. All. Braghiroli.

Capannori: Mutti 6, Magnelli 8, Coselli, Renieri 13, Puccini 14, Maltagliati, Roni 9, Bresciani 1, Miccoli (L); ne: Deoma, Bonasera, Chericoni, Marsili. All. Becheroni.

Arbitri: Marafioti (Bo) e Bosio (Re).