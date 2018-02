Volley B2 femminile, la My Mech Cervia espugna Sarzana

La My Mech Cervia inaugura il girone di ritorno con un successo che vale doppio. Le ragazze di coach Braghiroli hanno infatti sconfitto 1-3 (20-25, 25-18, 21-25, 18-25) il Sarzana, allontanandosi dalla zona calda della classifica. Ora la zona retrocessione dista 6 lunghezze. Nel match contro le spezzine, il tecnico delle cervesi è partito con Ginesi in regia, Magnani opposta; Agostini e Calisesi schiacciatrici, Mendola ed una scatenata Furi al centro; Marchi libero. L’impatto della My Mech Cervia sul match è complicato, ma nel set d’apertura, il pareggio arriva ben presto (9-9). Le ospiti piazzano il break che ‘apre’ la partita sul 15-17. In questo frangente è il libero Marchi a mettersi in particolare evidenza, portando la propria squadra al 20-25.

Nel secondo set, Cervia sfrutta l’onda del precedente parziale con un buon gioco al centro di Furi e Mendola, ma qualche pasticcio agevola il recupero delle padrone di casa, che addirittura mettono la freccia (12-9). Il timeout di Braghiroli e l’ingresso in campo di Altini, non danno frutti (19-13). Sul 24-16, con ben 9 palle set del Lunezia, Cervia effettua una bella rimonta, ma non basta per ribaltare la situazione (25-19).

Nel terzo set Cervia parte forte (7-10). Le padrone di casa non mollano e rimontano fino al 13-13, poi la My Mech si stacca ancora (14-17), incassa due punti combattutissimi e argina il tentativo di Sarzana di rientrare in gioco (21-23) finché il parziale non termina su un pallonetto di Mendola (21-25). Nel quarto set l’inerzia è ormai tutta nelle mani della My Mech Cervia che stringe i tempi (3-8), si mette a macinare gioco come una macchina perfetta, e diventa quasi imprendibile (8-15). Il resto è tutta accademia (12-22) fino al definitivo 18-25. Sabato prossimo, al centro sportivo ‘Le Roveri’ di Pisignano, le gialloblù ospiteranno il fanalino di coda Carrara.

La classifica (la prima è promossa in B1; seconda e terza ai playoff; le ultime 4 retrocedono in C): Capannori 41; Forlì 33; Imola 31; Vignola 28; Campagnola Emilia 25; Cervia 23; Carpi 22; Reggio Emilia 20; Rimini 19; Spezia, Castel Maggiore; Sarzana 15; Sant’Ilario d’Enza 3; Carrara 0.