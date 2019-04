Volley B2 femminile, la My Mech Cervia sconfitta a Cremona

Troppo forte la vice capolista per una My Mech Cervia in formazione rimaneggiata. Nel primo set, coach Braghiroli, costretto dagli infortuni a rinunciare a diverse delle effettive, parte con un sestetto inedito, ovvero con Fortunati in regia, Di Fazio opposta; Ricci e Toppetti schiacciatrici; Haly e Petta centrali; Bosio libero. L’avvio di gara è equilibrato e si mantiene su questi binari fino al 16-10, quando cioè le padrone di casa prendono il largo. Coach Braghiroli utilizza anche il 2° timeout a propria disposizione (21-13), ma Cremona – obbligata a vincere per non farsi scavalcare da Forlì al 2° posto in classifica – si aggiudica il parziale 25-15.

Nel 2° set le lombarde guadagnano subito un buon vantaggio, costringendo coach Braghiroli al timeout (7-1). In cabina di regia entra anche Gasperini, ma le padrone di casa fanno valere il tasso tecnico superiore (16-3 e 20-9) fino al 25-9. L’inerzia del match non cambia nel 3° parziale. Cremona ipoteca quasi subito il successo grazie all’iniziale 8-2, che si trasforma in 16-7. Coach Braghiroli non ha alternative in panchina e così la sfida è praticamente segnata (25-13).

Sabato prossimo, alle 19, al centro sportivo ‘Le Roveri’ di Pisignano, la My Mech Cervia porterà a termine la stagione, affrontando il Riviera di Rimini, 4° della classe, ma senza la possibilità di acciuffare il treno dei playoff.

La classifica dopo la dodicesima giornata di ritorno (la prima è promossa in B1; seconda e terza ai playoff; le ultime 4 retrocedono in C): Imola 61; Cremona 52; Forlì 50; Riviera di Rimini 47; Lugo 40; Rovigo 39; Arbor Reggio Emilia, Rubiera 38; Gramsci Reggio Emilia 31; Bologna 30; Stella Rimini 28; Campagnola Emilia 27; My Mech Cervia 20; Sant’Ilario d’Enza 0.

Il tabellino:

Cremona-My Mech Cervia 3-0

(25-15, 25-9, 25-13)

CREMONA: Andreani, Antonucci 8, Agostini 2, Nicoli 1, Lodi 14, Decordi 12, Ruffa (L), Fortuna 1, Ghisolfi 17, Bulla 5. All. Sbano.

MY MECH CERVIA: Bosio (L), Fortunati 3, Di Fazio 6, Ricci 5, Petta 4, Haly 3, Toppetti 3, Gasperini; ne: Ceroni. All. Braghiroli.

Arbitri: Materna e Carina di Milano.