Volley B2 femminile, la My Mech Cervia sconfitta a Rovigo

La My Mech Cervia è uscita sconfitta 3-0 (25-20, 25-13, 25-14) dal match di Rovigo contro l’ottava forza del girone E di serie B2. Le gialloblù, penultime della classe e ormai retrocesse da due settimane, hanno comunque approcciato al match in maniera volitiva, cercando di onorare il campo e di mettere in difficoltà le rivali.

Nello starting six, coach Braghiroli propone Fortunati in regia, Di Fazio opposta; Bosio e Ceroni schiacciatrici di banda; Petta e Ricci centrali; Toppetti libero. Le cervesi partono bene (5-5), poi gestiscono il passivo di qualche punto, ritrovando la parità a quota 13. Rovigo piazza il break decisivo sul 17-14; conserva il margine (21-16) e, mantenendo il ‘cambio palla’, si avvia al 25-20.

Nel 2° parziale, la My Mech è subito costretta ad inseguire (7-4). Coach Braghiroli effettua qualche cambio. Entrano così in campo Gasperini, Pais e Colombo, ma l’inerzia non cambia (11-4). Fortunati e Di Fazio tornano sul parquet, ma la svolta non arriva. Rovigo, con un gioco più composto, si aggiudica il set 25-13.

Nel 3° set la My Mech parte con Pais nel ruolo di opposto e Di Fazio in banda, ma il cammino delle padrone di casa resta inarrestabile. Rovigo guadagna subito un margine rassicurante (7-2) e lo porta fino in fondo (25-14).

Sabato prossimo, alle 21, al centro sportivo ‘Le Roveri’ di Pisignano, la My Mech sarà impegnata nel match casalingo, valido per la terzultima gara della stagione, contro il fanalino di coda Sant’Ilario d’Enza.



Il tabellino:

Rovigo-My Mech Cervia 3-0

(25-20, 25-13, 25-14)

ROVIGO: Ghiotti 5, Toffanin 8, Ferroni 19, Bolognesi 14, D’Iseppi 10, Franzoso (L1), Beriotto 4, Tridello (L2); ne: Coltro, Schibuola, Baù, Fyda. All. Perilli.

MY MECH CERVIA: Bosio 6, Di Fazio 8, Ricci 5, Ceroni 7, Pais Marden 4, Petta 2, Fortunati 3, Toppetti (L1), Colombo 3, Gasperini; ne: Fabbri (L2). All. Braghiroli

Arbitri: Pitzalis e Renzulli di Udine.

La classifica dopo la decima giornata di ritorno (la prima è promossa in B1; seconda e terza ai playoff; le ultime 4 retrocedono in C): Imola 61; Forlì, Cremona 49; Riviera di Rimini 45; Arbor Reggio Emilia, Rubiera 38; Lugo 37; Rovigo 36; Gramsci Reggio Emilia 31; Bologna 30; Stella Rimini 28; Campagnola Emilia 24; My Mech Cervia 17; Sant’Ilario d’Enza 0.