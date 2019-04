Volley B2 femminile, la My Mech Cervia torna al successo

Nonostante il penultimo posto in classifica e la retrocessione acquisita, la My Mech Cervia sta onorando nel modo migliore il finale di stagione. Le gialloblù hanno infatti sconfitto 3-0 (25-15, 25-13, 26-24) il fanalino di coda Sant’Ilario d’Enza, raccogliendo il 5° successo stagionale (tutti peraltro conquistati col massimo scarto). Coach Braghiroli parte con Fortunati in regia, Di Fazio opposta; Colombo e Ceroni schiacciatrici; Haly e Ricci centrali; Fabbri e Toppetti liberi. L’avvio delle cervesi è decisamente incoraggiante, e costringe il tecnico ospite a spendere subito i 2 timeout a disposizione sull’8-3 e sul 13-4. Per completare l’opera, il tecnico di casa si affida al ‘doppio cambio’, con Gasperini e Pais in campo fino al 25-15. Il secondo set è un po’ la fotocopia del primo. La My Mech prende subito il largo (9-4 e 18-8), rendendo vani i tentativi delle ospiti di rientrare in partita. Il set si conclude in breve col risultato di 25-13. Il terzo set è più equilibrato e si gioca punto a punto (8-8). Le padrone di casa guadagnano un piccolo margine (12-9), che però viene annullato dal Sant’Ilario (13-13). Cervia torna a condurre (20-17 e 22-21), fino alla nuova parità sul 24-24. Serve un po’ di carattere e molta concretezza alla My Mech per chiudere 26-24 e tornare così meritatamente al successo. Ora, dopo la sosta pasquale, sabato 27, la formazione cervese tornerà in campo a Cremona, in casa della vice capolista, per la penultima gara della stagione.