Volley B2 femminile, Lugo batte Calerno e difende la quinta posizione

Tutto facile, come da pronostico per la Liverani Castellari Lugo che demolisce con un secco 3-0 il fanalino di coda Calerno, sceso in campo con una squadra giovanissima. Marone schiera Gaddoni al centro e Migliori in regia e la squadra di casa domina il primo set scattando avanti già dall’inizio (8-4) e vincendo 25-14. Nel secondo parziale rientra in regia Capriotti e la musica non cambia, anzi la distanza si fa più ampia fra le due squadre complici anche gli errori delle ospiti: 25-11. Nel terzo set Lugo vola sul 16-5 e poi si concede una piccola distrazione nel finale che permette alle ospiti di arrivare a quota 18 ma le lughesi vincono 3-0 e difendono la quinta posizione.

Liverani Lugo-Calerno 3-0 (25-14, 25-11, 25-18)

LIVERANI: Migliori 2, Grasso 9, Gaddoni 9, Lauciello 6, Milesi 7, Piovaccari 12, Cavalli (libero 1), Sangiorgi (libero 2), Corrente 1, Magaraggia, Capriotti 2. N.e. Bina, Rizzo.

CALERNO: Neroni 6, Quacqueri 3, Gorla 1, Boni 2, Mantovani, Tellone 7, Vasi (libero), Amari 4, Bertoloini 1, Frisseri. All.: Amoros.

ARBITRI: Iovinella e De Santi.

NOTE. Battute vincenti: Lugo 7, Calerno 3. Battute sbagliate: Lugo 4, Calerno 3. Muri: Lugo 6, Calerno 1. Errori: Lugo 16, Calerno 24.