Volley B2 femminile, una brutta Liverani Castellari cede malamente a Cremona

Una Liverani Castellari Lugo oltremodo fallosa esce sconfitta nettamente 3-0 dal campo del Cremona. La squadra romagnola commette 31 errori in tre set e mette su un piatto d’argento il successo alle forti rivali che si riprendono il secondo posto in classifica. Squadre annunciate e primo set equilibrato fino al 17-16 per le padrone di casa che guadagnano un piccolo vantaggio nel finale vincendo 25-22. Secondo set in fotocopia con la squadra lombarda che prende il largo nel finale grazie ai troppi errori delle romagnole: 25-17. Nel terzo parziale parte forte Cremona (16-10) e aumenta il vantaggio fino al 25-15 conclusivo.

CREMONA: Antonucci 10, Brandini 2, Nicoli 5, Lodi 7, Decordi 14, Ghisolfi 6, Ruffa (libero), Fortuna. N.e. Andreani, Bassi, Bulla, Onyeukwu. All.: Sbano.

LIVERANI CASTELLARI: Grasso 6, Corrente 3, Milesi 6, Piovaccari 10, Capriotti 2, Rizzo 9, Cavalli (libero 1), Sangiorgi (libero 2), Gaddoni. N.e. Migliori, Lauciello. All.: Marone.

ARBITRI: Camossi e Ferrari

NOTE. Battute vincenti: Cremona 4, Lugo 5. Battute sbagliate: Cremona 8, Lugo 7. Muri: Cremona 6, Lugo 6. Errori: Cremona 10, Lugo 24.