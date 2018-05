Volley B2, il campionato della My Tech si chiude con un ko

Con la salvezza già in tasca da due settimane, la My Mech Cervia - nella trasferta di Vignola - ha onorato l’ultima giornata del campionato di B2 femminile con una prestazione incoraggiante al di là del 3-1 (25-19, 25-16, 21-25, 25-19) finale. Per l’ultima gara della stagione, coach Braghiroli – che deve rinunciare al libro Marchi per infortunio – propone uno starting six con Ginesi in regia, Altini opposta; Giulianelli e Calisesi schiacciatrici di banda; Vanzolini e Furi al centro; Agostini e Fabbri liberi.

Il set d’apertura resta in equilibrio fino al 12-12. Sul 15-12 coach Braghiroli chiama il primo timeout, ma il servizio delle padrone di casa è particolarmente insidioso e le cervesi vanno sotto 19-13. Vignola è più concreto e porta a casa il set 25-19.

Nel secondo set non cambia il canovaccio. Sul 4-4 le modenesi riprendono a spingere forte, evidenziando una accentuata aggressività al servizio che infastidisce la ricezione cervese. Sul 14-6 coach Braghiroli chiama un timeout. La My Mech rimonta qualche punto, ma non è abbastanza per invertire la rotta di marcia, e Vignola porta a casa il parziale 25-16.

Sotto 2-0, Cervia si rimbocca le maniche e approccia bene al terzo set. La My Mech sfrutta gli ottimi attacchi dal centro di Furi e Caniato e si porta a condurre 18-20. Il tecnico di casa chiama il suo primo timeout, e subito dopo arriva la replica di Braghiroli (20-22). Le gialloblù si esaltano in difesa, riscuotendo il meritato tributo dal pubblico, e conducono in porto il parziale 21-25.

Nel quarto set Vignola riprende il comando (6-1). Gli input che arrivano dalla panchina cervese danno però frutti immediati (7-7). Nonostante le performance di Magnani in difesa, le vignolesi guadagnano comunque qualche lunghezza di margine (19-15), inducendo coach Braghiroli al timeout. Vignola allora stringe i tempi e si aggiudica il set 25-19. La My Mech tuttavia porta a conclusione il proprio campionato con una prestazione spettacolare e da applausi, nella quale si è distinta Agostini schierata nell’inedito ruolo di libero.

Il tabellino:

Vignola-My Mech Cervia 3-1

(25-19, 25-16, 21-25, 25-19)

VIGNOLA: Ferrari 12, Giardi 16, Cavani, Maietta (L2), Morselli 1, Pallotti, Giva 5, V. Manni 3, Bucciarelli (L1), Donnini 7, Pelloni 8; ne: Capitani. All. Magnani.

MY MECH CERVIA: Giulianelli 11, Calisesi 12, Magnani 11, Altini 5, Caniato 4, Furi 10, Vanzolini 2, Ginesi 1, Agostini (L1) 1, Fabbri(L2); ne: Pardu. All. Braghiroli.

Arbitri: Mutti (Pc) e Clemente (Pr).

La classifica finale (la prima è promossa in B1; seconda e terza ai playoff; le ultime 4 retrocedono in C): Capannori 73; Forlì 63; Imola 56; Campagnola Emilia, Vignola 49; Carpi 43; Castel Maggiore 42; Rimini, Reggio Emilia 40; Cervia 33; Sarzana, Spezia 26; Sant’Ilario d’Enza 6; Carrara 0.