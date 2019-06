Volley, Balducci e Masotti di Teodora Mib Service al Trofeo delle Regioni

Vittoria Balducci e Alessia Masotti, comprese nella selezione regionale femminile dell’Emilia Romagna, da lunedì mattina sono impegnate al “Trofeo delle Regioni-Kinderiadi 2019”, l’importante kermesse dedicata alla pallavolo giovanile che quest’anno si svolge a Lignano Sabbiadoro.

Per le due atlete di Teodora Mib Service, entrambe classe 2004 e di ruolo “posto 4” con buona propensione ai fondamentali di seconda linea, una soddisfazione che arriva al termine del percorso di selezione iniziato ad ottobre, dove tra le oltre sessanta ragazze coinvolte dai tecnici Marcello Galli e Giacomo Gentili, hanno potuto mettersi in luce anche Elena Ballardini, Anna Casotti, Anna Foschini, Jessica Maioli, Dezi Nika e Lucia Toppetti - tutte appartenenti alla società ravennate – con Casotti e Foschini che, pur come “riserve” hanno partecipato anche al collegiale conclusivo svoltosi a Rimini dal 12 al 19 giugno.

Alessia e Vittoria, che in questa stagione hanno disputato i campionati di serie D ed under 16 eccellenza (accarezzando fino all’ultimo la possibilità di centrare la Final Four regionale), condividono la loro crescita sportiva comprese nella stessa squadra da quattro anni, sotto la guida del direttore tecnico Mariagrazia Montevecchi; i risultati più importanti che insieme hanno raggiunto sono: due titoli regionali under 13, l’argento regionale e il settimo posto alle finali nazionali in under 14, nonché due vittorie al Trofeo delle Province con la selezione di Ravenna.

La rappresentativa Emiliano-Romagnola, nella quale Balducci e Masotti sono le uniche due ravennati e dove a farla da padrona è la provincia di Modena (Sassuolo con ben sei ragazze ed Anderlini con una) è compresa nel girone con Veneto e Puglia, gara di esordio alle 10,30 al Palazzetto dello Sport Lignano; fino a mercoledì si giocheranno le partite di qualificazione, giovedi sono in programma tutte le gare di finale, tranne la finalissima che si disputerà nella mattinata di venerdì.