Volley, brutto infortunio per Manfredini della Conad: ma presto tornerà in campo

La giocatrice dell'Olimpia Teodora Costanza Manfredini ha accusato, alla fine del riscaldamento prepartita di domenica scorsa a Torino, una sofferenza cartilaginea al ginocchio destro. A causa di questo è stata fermata e non ha partecipato al match. Lunedì sera l’atleta è stata sottoposta a risonanza magnetica che, per fortuna, non ha evidenziato problematiche chirurgiche. Di conseguenza il ginocchio è stato sottoposto a infiltrazioni antinfiammatorie, al fine di poterla recuperare in occasione della partita di Coppa Italia a Soverato.