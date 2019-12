Volley C, la My Mech La Greppia Cervia supera l’Academy

Dopo aver sfiorato l’impresa sul campo dell’ex capolista Cattolica, la My Mech La Greppia Cervia è tornata al successo, superando 3-1 (23-25, 25-20, 25-16, 25-14) l’Academy Ravenna, penultima della classe. Con questo risultato le gialloblù hanno riconquistato il 5° posto a -2 dalla zona playoff. Il sestetto di coach Briganti si è lasciato sorprendere nella parte finale del 1° set dal 21-19 al 23-25. Poi però la reazione è arrivata a stretto giro e non ha lasciato scampo alle avversarie. Nel 2° set capitan Agostini – top scorer del match – si è caricata sulle spalle la squadra, suonando la carica. La My Mech La Greppia ha affondato i colpi (16-12), ha gestito il ritorno delle ravennati (21-18) e ha chiuso a proprio favore 25-20. Sull’1-1, la sfida è diventata tutta in discesa. Nel 3° set, già sull’8-3, le padrone di casa hanno messo in chiaro le cose. La ‘forbice’ si è progressivamente aperta (16-6 e 21-10), fino al 25-16.

Nel parziale successivo, il divario è parso ancor più evidente. Caniato ha continuato nel proprio personale show dalla linea di battuta (6 punti diretti in totale). Sul 16-5, i titoli di coda hanno iniziato a scorrere. Il resto (21-7) si è rivelato un monologo delle cervesi fino al definitivo 25-14. A livello individuale, la centrale Villa ha schiacciato col 50%, mentre l’opposta Di Fazio, entrata in corso d’opera, ha mandato agli archivi un match col 40% in attacco. In ‘seconda linea’, il peso della ricezione ha gravato sula schiacciatrice Petrarca (25% di colpi perfetti) e sul libero Ravaioli (21%). Venerdì prossimo, nell’anticipo della nona giornata del campionato di serie C femminile, la My Mech La Greppia Cervia renderà visita alla Libertas Forlì in uno scontro diretto che metterà in palio punti pesanti per la lotta al vertice.