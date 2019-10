Volley C uomini, Ravenna conquista il primo successo stagionale imponendosi a Cesenatico

E' arrivata la prima vittoria in serie C per la “matricola” Pietro Pezzi Ravenna che raccoglie l’intera posta sul parquet di Cesenatico nella gara giocata ieri, sabato 26 ottobre, valida per la 2° giornata del girone di andata. Il 3-1 finale è lo specchio di un match caratterizzato da due set (primo e ultimo) all’insegna dell’equilibrio e da due set “a senso unico”.

Prima frazione combattuta dall'inizio alla fine, coi ravennati bravi a sfruttare il secondo set ball per aggiudicarsi il parziale ai vantaggi.

Secondo set senza storia, coi ragazzi di Guerra e Velastri subito capaci di guadagnare un ampio margine e di mantenerlo fino al termine.

Sotto due a zero Cesenatico reagisce con rabbia, gli ospiti non oppongono resistenza e la gara si riapre.

Il quarto set, dopo un avvio punto a punto vede la Pietro Pezzi volare fino al 18-23; ai padroni di casa non basta riportarsi sotto 22-23 perché sono i ragazzi di Ravenna a trovare lo spunto per aggiudicarsi set e partita.

Volley Cesenatico - Pietro Pezzi Ravenna 1-3 (24-26, 14-25, 25-17, 22-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 2, Belloni 12, Triossi 6, Cardia 15, Sternini 1, Anconelli 6, Bendandi L1, Battara 0, Brunelli 0, Rambaldi L2 n.e, Giugni 8, Mazzavillani 0, Cricca n.e. Allenatori Velastri e Guerra.