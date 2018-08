Volley, cambiano gli orari per abbonarsi alla stagione 2018/2019

A partire da lunedì 27 agosto cambiano gli orari per l’acquisto degli abbonamenti dei campionati di pallavolo di Superlega maschile e Serie A2 femminile. La campagna abbonamenti si concluderà mercoledì 3 ottobre per la Conad Olimpia Teodora e mercoledì 10 ottobre per la Consar Ravenna. I tifosi potranno recarsi nella sede di Via Trieste 86, Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 10:00 – 12:30 e sabato, ore 9:30 – 12:00; martedì e giovedì, ore 17:00 – 19:00. Rimane la possibilità di effettuare un abbonamento doppio, valido sia per il campionato di Superlega maschile, sia per quello di A2 femminile con prezzi agevolati per nuovi e vecchi abbonati, over e ridotti.