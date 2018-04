Volley, coach Angelini dà appuntamento alla prossima stagione per l'Olimpia Teodora

Terminata la regular season Simone Angelini, coach della Conad Olimpia Teodora Ravenna, vuole rivolgere un proprio personale saluto e un ringraziamento a chi ha lavorato e sostenuto il progetto Olimpia Teodora. “Innanzitutto vorrei ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita di questa stagione che, anche se è terminata un po’ prima di quello che era l’obiettivo che ci eravamo posti in corsa, è stata una stagione da ricordare, dalle tante luci e ricca di emozioni - spiega Angelini - Vorrei perciò ringraziare tutti, senza dimenticare nessuno, a partire dal presidente, passando per il consiglio direttivo, la segreteria e tutti coloro i quali hanno prestato la propria opera e il proprio tempo alla neonata società Olimpia Teodora. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto, allo staff tecnico e a quello medico, all'ufficio stampa e a tutti i volontari che hanno reso possibile il ritorno della grande pallavolo femminile ravennate nelle maggiori serie nazionali. Ovviamente il mio ultimo ringraziamento va alle ragazze che con il loro lavoro instancabile, con il loro sudore e la loro rabbia, fino all'ultimo secondo ci hanno fatto sperare nella realizzazione del sogno di entrare nei playoff promozione. L’appuntamento per i tifosi ravennati è per la stagione 2018-2019. Continuate a seguirci perché vi assicuro sin da ora che, quando dopo l’estate si ripartirà, i nostri obiettivi saranno davvero ambiziosi".