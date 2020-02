Volley, Consar al cospetto dei campioni d'Italia e del mondo

Sull’onda lunga di due successi consecutivi, con la serenità di chi sa di avere raggiunto con abbondante anticipo il traguardo stagionale, con la voglia di continuare a stupire e con l’idea in testa ora di fissare un nuovo obiettivo: tutto questo è il carico in più che la Consar ha messo sul pullman che oggi la porta a Civitanova dove domenica pomeriggio, alle ore 18, all’Eurosuole Forum (arbitrano Curto di Gorizia e Caretti di Guidonia, diretta come sempre su Eleven Sports) affronta i campioni d’Italia e del mondo della Lube.

Non c’è solo la dichiarata forza e qualità dei cucinieri, in testa a questa SuperLega dalla prima giornata anche se la sconfitta di mercoledì è costato l’aggancio in vetta di Perugia, a dare i contorni delle difficoltà del match per la Consar. Anche alcuni numeri non danno conforto alla truppa di Bonitta che all’Eurosuole non ha mai conquistato punti e dove, al contrario, la Lube, nella quale giocano gli ex Diamantini e Rychlicki, va a punti ininterrottamente da 24 partite dopo lo 0-3 con Perugia dell’1 novembre 2018, e in quell’arco di gare ne ha perso solo una, in questo campionato (2-3 con Milano). Nel match d’andata la Consar seppe giocare una delle più belle partite di questa stagione, costringendo la squadra di De Giorgi al primo tie break.

“E’ stato un grande risultato aver fatto un punto all’andata con loro - ricorda Marco Bonitta, coach della Consar - che erano in formazione rimaneggiata e sarebbe veramente sontuoso replicare quell’impresa, ma le storie non si ripetono e quindi ci aspettiamo una partita davvero molto difficile, anche se dalla nostra parte abbiamo la consapevolezza di non essere legati a questa o ad altre partite per il prosieguo della nostra stagione. Anche se la matematica non ha bocciato né premiato qualcuno finora, siamo perfettamente consci che con la vittoria su Cisterna il nostro orizzonte è cambiato: abbiamo tanti punti, ci sono distacchi evidenti, stiamo giocando anche bene, cominciamo a guardare un po’ di più la classifica pensando ad un altro obiettivo, anche se per noi non cambia sostanzialmente nulla nel modo di lavorare in palestra e nell’approccio alle partite”.

E non cambia neppure ciò che Bonitta vuole vedere dalla sua squadra. “Intanto abbiamo ritrovato dopo la sosta con grande fatica quella struttura e quella base di gioco che abbiamo mostrato nel girone d’andata. Fondamentalmente, voglio vedere l’atteggiamento e la mentalità vincente, che non vuol dire vincere per forza, ma significa che credo di potercela fare perché ho i mezzi per potercela fare; voglio vedere una squadra, come ho avuto modo di dire tante volte, che non molla mai, cioè la squadra che Ravenna ha sempre voluto, che la società vuole e che io voglio, la squadra che per tutto quanto ha fatto finora merita gli applausi di tutti”. E merita di provare a giocarsi un posto al sole dei playoff.

Intanto cresce l’attesa in città per la supersfida di domenica 16 febbraio al Pala De Andrè contro la Sir Safety Conad Perugia, per la quale continua la prevendita dei biglietti sul circuito Vivaticket. La prevendita si chiuderà il giorno stesso della partita alle 10. In settimana sarà possibile acquistare il biglietto anche recandosi in sede, in via Trieste da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.