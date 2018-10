Volley, debutto casalingo contro Torino per la Conad Ravenna

A meno di una settimana dalla difficile trasferta di Perugia, debutto casalingo per la Conad Ravenna nel Campionato Italiano di Pallavolo femminile di A2 2018-2019. Per la seconda giornata di andata del girone B, le leonesse dell’Olimpia Teodora ospitano al PalaCosta la Barricalla Cus Torino.

Rispetto alla passata stagione la squadra ravennate è ampiamente cambiata. Innanzitutto è tornato coach Nello Caliendo, autore della promozione in A2 della Teodora, fusasi poi con l’Olimpia, l’altra squadra ravennate, anch’essa promossa in A2 due anni fa. Il coach partenopeo ha dichiarato: "Ritornare a Ravenna per me è motivo di grande orgoglio ed emozione, per questo ringrazio la società. Ora guardiamo avanti e cerchiamo di fare il meglio possibile".

Nel corso dell’estate la campagna acquisti ha portato sulle rive dell’Adriatico gli opposti Mendaro e Altini, le schiacciatrici Ubertini e Canton, la regista Agrifoglio, le centrali Gioli e Lombardi e i liberi Rocchi e Calisesi. Uniche conferme tra le giocatrici dell’annata scorsa sono state: all’attacco capitan Bacchi e Aluigi, la giovane centrale Torcolacci e la palleggiatrice Vallicelli. Una squadra nuova per 9 tredicesimi, quindi una squadra tutta da scoprire. Questa curiosità è confermata anche dall’ottimo andamento della campagna abbonamenti “Tu con Noi” che resta aperta in via Trieste 86, sede della società, dove in settimana è stata ufficialmente presentata la nuova maglia. La Conad Ravenna punta in alto e soprattutto punta a far divertire l’esigente e competente pubblico di Ravenna che ama la pallavolo e in particolare quella femminile. Perché Ravenna ha fatto la storia di questo sport in Italia e nel mondo e l’Olimpia Teodora non vuole tradire le aspettative dei suoi tanti tifosi.

La dichiarazione del coach

Nello Caliendo, coach dell’Olimpia Teodora, nutre rispetto per le avversarie di domenica: "La Cus Torino è una squadra ben attrezzata come del resto tutte quelle di questo girone, dove stento a trovare squadre non all’altezza. Nel primo turno di campionato le torinesi hanno riposato, quindi arriveranno a Ravenna con la voglia di far bella figura. Il loro punto di forza sta nel collettivo, un collettivo ben collaudato. Hanno cambiato poco dall’anno scorso e per questo si conosco molto bene, hanno meccanismi già consolidati e questa può essere un’arma in più per loro". Per quel che concerne la situazione in casa Conad, Caliendo ha i piedi ben piantati a terra: “Purtroppo abbiamo una situazione in infermeria ancora difficile. Stiamo lavorando sugli errori commessi a Perugia e stiamo cercando di trovare il giusto equilibrio in questo momento di emergenza in cui ci troviamo con Mendaro fuori e Canton in recupero. Cercheremo di avere più sicurezze possibili per ritrovare il nostro gioco, con l’aggiunta di qualche nuovo meccanismo per poter sopperire a queste mancanze. Dal canto mio non vedo l’ora di rientrare al PalaCosta che ha sempre un suo fascino. Il debutto in casa non mi lascerà di certo indifferente. Per me sarà una grande emozione ritrovare il pubblico di Ravenna dopo due anni. Io e le ragazze contiamo molto sul tifo del PalaCosta perché il nostro pubblico, che attendiamo numerosissimo, può fare la differenza”.

Le avversarie

L’associazione sportiva dilettantistica Collegno Volley CUS Torino è stata costituita nel 2000 come, continuazione diretta della V.B.C. Collegno, sorta nel 1991, a seguito dell’assorbimento da parte della stessa della sezione pallavolo della società Polisportiva Borgata Paradiso. Dal 2000 la società collegnese ha preso parte a tutti i campionati indetti dalla Federazione Italiana Pallavolo. Il CUS Torino (Centro Universitario Sportivo) è la massima espressione polisportiva piemontese per il numero di discipline praticate, per la continuità e per il livello delle attività svolte. Nato nel 1946 il “CUS” rappresenta il braccio operativo dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino per il numero di attività sportive e culturali proposte agli studenti e agli operatori universitari. A partire dalla stagione 2018/2019 è nata un’importante collaborazione fra CUS Torino Volley e Volley Parella Torino. La Barricalla CUS Torino, allenata anche quest’anno da Michele Marchiaro, è una squadra bene attrezzata, che dalla scorsa stagione non ha cambiato molto nel suo organico. In un torneo con questa formula, con poche partite e due gironi, la continuità può fare la differenza. Torino vanta infatti giocatori di tutto rispetto ma, al di là dei singoli nomi, il suo maggior vantaggio viene proprio dall'aver confermato quasi tutto l’organico dello scorso anno, di avere un’ossatura già collaudata, di conoscere l’allenatore, i metodi e di avere affiatamento tra i reparti. Domenica 14 ottobre, al PalaCosta di Ravenna, il fischio d'inizio verrà dato alle ore 17.00. I nomi degli arbitri verranno comunicati a breve sul sito della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Roster

Allenatore: Nello Caliendo.

Vice allenatore: Francesco Guarnieri.

Palleggiatrici: Agrifoglio (9), Vallicelli(18).

Centrali: Lombardi (5), Gioli (7), Torcolacci (8).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Mendaro (6), Canton (11), Aluigi (14), Ubertini (15).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).