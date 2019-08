Volley, è iniziata la stagione della nuova Conad Olimpia Teodora

Tra sorrisi e grande entusiasmo è cominciata lunedì 19 agosto la stagione della nuova Conad Olimpia Teodora. Si apre invece ufficialmente mercoledì 21 agosto dalle 9 alle 13, presso la sede della società in via Trieste, la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 della Conad Olimpia Teodora. L’ufficio resterà poi aperto negli stessi orari anche giovedì, venerdì e sabato.

La tessera darà accesso a tutte le partite della stagione regolare, ovvero le 9 della prima fase, che vedrà la Conad Olimpia Teodora battagliare nel Girone B, e le 5 della seconda, per un totale di 14 partite. Confermati i prezzi della scorsa stagione: 100 euro intero, 80 ridotto over 65, 50 per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, sotto ai 12 anni ingressi gratuito. I biglietti delle singole partite costeranno invece 10 euro l’intero, 8 over 65 e 5 ridotto tra i 12 e i 18 anni. Da quest’anno, nell’ambito del rinnovamento e ammodernamento della società, abbonamenti e biglietti saranno distribuiti tramite il circuito Vivaticket. In questo modo sarà anche possibile per tutti i tifosi scegliere il proprio posto preferito al palazzetto.