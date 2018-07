Volley, ecco la nuova formula del campionato femminile di A2 dell'Olimpia Teodora

A una settimana dall'inizio della campagna abbonamenti, il direttore sportivo di Olimpia Teodora Marco Bonitta spiega nel dettaglio la nuova formula del campionato femminile di A2 per la stagione 2018/2019.

"Si tratterà di un campionato nazionale, diviso in due gironi da nove squadre ciascuno. Al termine della regular season, le prime cinque classificate di ogni girone affronteranno i playoff; queste dieci squadre disputeranno quindi la fase finale, conquistando punti che si cumuleranno a quelli ottenuti in stagione regolare. Le prime due società classificate si guadagneranno la promozione in serie A1. Le restanti squadre giocheranno invece i playout, pena la retrocessione per le due peggiori - spiega Bonitta - Stiamo per affrontare una stagione importante, abbiamo sicuramente allestito un gruppo di livello; se avremo la fortuna di riuscire a creare la giusta armonia, bilanciando il gioco delle nostre giovani promesse con quello delle atlete più esperte, potremo riuscire a dire la nostra nei playoff".

Il campionato femminile, così strutturato, permetterà a tutti gli abbonati di assistere alle otto partite di campionato, come da calendario regolare, e alle nove partite previste per la fase finale, per un totale di 17 partite casalinghe, a differenza della Superlega maschile, dove milita il Porto Robur Costa, che agli abbonati consente la partecipazione alle sole dodici partite di campionato regolare. Per i primi 50 nuovi abbonamenti ci sarà un ulteriore sconto di 10 euro sul prezzo della tessera.