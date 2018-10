Volley, esordio vincente per l'Olimpia Teodora nel campionato di Serie C

Esordio casalingo e prima vittoria per la squadra Under 18 Olimpia Teodora nel campionato di Serie C. Alla Palestra Mattioli l’avversario è stata la squadra bolognese del Molinella, che seppure sia una neopromossa dalla Serie D, si è rivelata compagine di assoluto valore con un gioco basato su una ottima difesa, buon servizio e dotata di alcune forti individualità. Coach Rizzi parte con Poggi in regia, Bendoni opposto, Missiroli e Fontemaggi schiacciatori di posto 4, Fusaroli e Maiolani centrali, libero PetrePaoloni, dall’altra parte della rete coach Astrada schiera Cervellati al palleggio, opposto Formenti, schiacciatori Stella e Speciale, Pasquali e Valle al centro con Fabbri libero.

Nel 1º set il primo allungo è di Molinella che si porta a +4 sul 13-17 ma le giovani ravennati sono tutt’altro che remissive, Rizzi mette in campo Monaco, Morolli e Casadio e le ragazze riescono a ribaltare il parziale portandosi in vantaggio 23-20. Quando sembra fatta sono 3 muri consecutivi delle bolognesi (saranno 12 in totale quelli delle ospiti di cui 9 della sola Pasquali) a consentire il riaggancio. Si va ad una lunga fase di vantaggi che alla fine premia le ospiti. 30-32 e 1-0 Molinella.

Nel 2º set Olimpia Teodora schiera subito Morolli al fianco di Missiroli in posto 4 e sposta Fontemaggi in posto 2, parte con decisione e tiene le avversarie certamente galvanizzate dal successo in volata nel primo parziale. Il vantaggio è di pochi punti ma costante, poi si dilata fino al 20-14. La tenace squadra ospite non molla, l’opposto Formenti è un’arma potente e riporta la sua squadra a -1, 21-22. Nervi saldi e concentrazione però consentono a Ravenna di chiudere sul 25-22.

3º parziale con Rizzi che schiera la formazione che ha concluso vittoriosamente il 2º set, con Monaco opposto. Un 6-2 e poi un 14-8 iniziale per Ravenna fanno pensare ad una svolta nella partita ma un break ospite riapre i giochi. Aggancio a quota 18 e Molinella prosegue di slancio fino al 22-25 che le riporta in vantaggio.

Nel 4º set allunga Molinella fino al 9-12 ma proprio nel momento di maggiore difficoltà viene fuori il carattere delle ragazze Olimpia Teodora. La squadra si sblocca, la ricezione si fa più precisa e gli attacchi della giovanissima Missiroli (classe 2003!) e finalmente dei centrali scavano il solco. 25-17 Olimpia e si va al tie break, che resta assolutamente a senso unico con cambio campo sull’8-1 e finale 15-5 per la festa ravennate.

“Certamente un esordio non facile contro una squadra tosta” - le parole di coach Rizzi a fine partita -. “Siamo partite un po’ bloccate, la ricezione non è stata sempre puntuale e all’inizio abbiamo sbagliato tante battute. Poi però da metà 4º set ho visto la squadra che voglio sempre vedere e abbiamo portato a casa una partita importante per cominciare bene il campionato. Siamo molto giovani ed abbiamo molti margini di miglioramento, partite vinte in questo modo danno fiducia”. Nel prossimo turno Olimpia Teodora farà visita sabato 20 alla Fenix Faenza, prossimo turno casalingo sabato 27 dove alla Mattioli scenderà Castenaso.

Olimpia Teodora Ra - Maccagnani Ferro Molinella Bo 3-2 (30-32, 25-22, 22-25, 25-17, 15-5)

Olimpia Teodora: Poggi 7, Casadio (L1), Morolli (K) 14, PetrePaoloni (L2), Fontemaggi 8, Tampieri, Missiroli 19, Bendoni, Maiolani 10, Fusaroli 14, Monaco 15. N.e. Ceccoli, Reynoso. All. Rizzi.

Maccagnani Ferro Molinella: Speciale 7, Donnini, Valle 8, Pasquali 21, Cervellati 3, Fabbri (L1), De Pascale 4, Stella 10, Formenti (K) 19, Maiello 1, Rontini. N.e. Beccati. All. Astrada.

Arbitri: Tontini Michele (Riccione), Tricomi Cristiano (Rimini).

Durata set: 32’, 27’, 32’, 25’, 12’. Durata totale 2.20’