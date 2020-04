Volley, Fabris si dimette: il messaggio dei presidenti della Lega Pallavolo serie A femminile

“Noi Presidenti di società della Lega Pallavolo Serie A Femminile esprimiamo il nostro sostegno a Mauro Fabris che nella giornata di giovedì, conseguentemente alle delibere del Consiglio Federale della Fipav di mercoledì, ha rassegnato le dimissioni da Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile" .E' quanto si legge in un messaggio congiunto da parte dei presidenti delle società della Lega Pallavolo Serie A Femminile indirizzato a Fabris. "In un momento estremamente difficile per la vita sociale ed economica del nostro Paese, che da imprenditori e presidenti di società di pallavolo di vertice viviamo con grande senso di responsabilità, lavorando già ora per un futuro di rinascita, riteniamo che le istituzioni debbano collaborare e concordare strategie, anziché assumere decisioni irrispettose e prevaricanti. Condividiamo le ragioni manifestate dal Presidente Fabris, con il quale - con sacrifici immensi - abbiamo quotidianamente operato con l'obiettivo di innalzare sempre più il livello della Serie A italiana, ma confidiamo che possa continuare a dirigere il nostro movimento, che proprio ora ha bisogno di essere compatto e credibile nei confronti delle istituzioni, degli sponsor e del vastissimo pubblico di appassionati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.