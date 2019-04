Volley femminile, Alfonsine e Bagnacavallo alla fase regionale in Final Four under 16

Il Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo ha ospitato sabato 30 e domenica 31 marzo le Final Four Under 16 di volley femminile, finali provinciali Fipav-Comitato territoriale di Ravenna. La vittoria è andata alla Pallavolo Alfonsine, che in finale ha sconfitto la Fulgur Mixer Bagnacavallo per 3 a 1. Ora le due finaliste accederanno alla fase regionale, dalla quale uscirà la squadra campione dell’Emilia-Romagna.

Nelle semifinali, che avevano visto confrontarsi la prima con la quarta e la seconda con la terza classificata della regular season, la Fulgur Mixer Bagnacavallo si era imposta per 3 a 1 sulla Pallavolo Faenza e la Pallavolo Alfonsine sul Cral E. Mattei Ravenna per 3 a 0. La regular season si era conclusa con le prime quattro squadre distanziate di un solo un punto l’una dall’altra: Cral E. Mattei Ravenna 46, Faenza 45, Fulgur Mixer Bagnacavallo 44, Alfonsine 43. Al termine della finale è stata premiata come miglior giocatrice delle Final Four Valentina Macconi della Fulgur Mixer Bagnacavallo. A consegnarle il riconoscimento è stato Andrea Galanti, direttore generale dell’azienda Mixer di Villa Prati. Le Final Four sono state organizzate in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo.