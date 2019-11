Volley femminile B2, a Ozzano netta sconfitta per l'Olimpia Teodora

Insolito appuntamento per la serie B2 domenica pomeriggio al PalaReggiani di Ozzano con l’Olimpia Teodora impegnata contro VTB Pianamiele Bologna. Formazione rimaneggiata e incerottata per le ravennati, che tornano dalla trasferta con una netta sconfitta per 3-0, contro una squadra forte e capace di far valere i due punti di vantaggio che già aveva in classifica.

La partita

Con Monaco non al meglio, nel sestetto titolare Coach Rizzi lancia la giovanissima, non ancora 14enne, Nicole Piomboni, a Ravenna grazie alla collaborazione con il Riviera Rimini. Fontemaggi, la migliore tra le ospiti, trascina le compagne in avvio di match e l’Olimpia Teodora resta a contatto fino a metà set, poi è la centrale Grasso assieme all’opposto Palmese a scavare il solco decisivo in favore delle bolognesi, che portano a casa il primo parziale per 25-20.

Nel secondo set non c’è troppa partita con il VTB che prende il largo in avvio e non concede più spazio a rimonte fino al 25-15 finale. Ravenna prova a dare tutto nel terzo set e nella prima parte del parziale resta in partita anche grazie a qualche errore avversario, ma alla fine sono gli esterni Bughignoli e Palmese a mettere per terra i palloni decisivi per il definitivo 25-18.

Il tabellino

VTB Pianamiele Bologna - Olimpia Teodora Ravenna 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)

VTB: Taiani 5, Lodi 8, Mazza 3, Bughignoli 12, Palmese 15, Grasso 8, Guerra 2, Geminiani (L), Laporta (L), Braccio 1. N.e.: Bagnoli, Costantini, Ugolini. All.: Casadio.

Ravenna: Ceccoli 1, Fusaroli 3, Piomboni 2, Monaco 2, Petre Paoloni (L), Fontemaggi 13, Bendoni 1, Maiolani 1, Benvenuti 2, Missiroli 4, Bissoni (L). N.e.: Bertoni. All.: Rizzi.

Arbitri: Ciro Ferraro, Michela Fiori.