Volley femminile, Bonitta eletto direttore generale dell'Olimpia Teodora

Quelli che si stanno vivendo sono giorni di grandi movimenti e novità importanti per l'Olimpia Teodora, che sta operando alacremente per

consolidare e sviluppare il progetto quinquennale avviato lo scorso anno con la fusione delle due società ravennati e il ritorno dopo tredici anni di assenza sul palcoscenico della serie A2 del volley femminile nazionale.

Dopo l’esonero dell’allenatore Simone Angelini, comunicato nei giorni scorsi, le nuove strategie della società partono dal conferimento a Marco Bonitta dell'incarico di direttore generale. Personaggio di altissima caratura, da sempre nel mondo della pallavolo internazionale, Marco Bonitta non ha certo bisogno di presentazioni. L’ex tecnico della nazionale italiana, da due anni dirigente e attualmente direttore generale della Porto Robur Costa Ravenna, si occuperà di organizzare la prima squadra dell’Olimpia Teodora in vista del Campionato 2018-2019 di serie A2 e di sovraintendere e promuovere tutte le future attività del settore giovanile per stimolarne la crescita e la diffusione a livello cittadino e non solo. Al nuovo direttore generale va il saluto e l’augurio di un proficuo lavoro da parte del presidente Paolo Delorenzi e di tutta la società Olimpia Teodora Ravenna.