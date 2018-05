Volley femminile, coach Caliendo torna sulla panchina dell'Olimpia Teodora

Arriva dalla società di via Trieste la formalizzazione della notizia che era nell’aria da qualche giorno. Sarà Nello Caliendo il nuovo allenatore dell’Olimpia Teodora. Torna così sulla panchina della squadra ravennate uno dei protagonisti della promozione in A2. A dare il benvenuto a Caliendo è Marco Bonitta, direttore generale dell'Olimpia Teodora: "Ho parlato con Nello e in 10 minuti ho capito che poteva essere il nostro allenatore per la prossima stagione. Sono molto felice per lui e per il club".

“Nello Caliendo è uno dei due allenatori della promozione in A2 e per questo ha lasciato in città un segno profondo nel cuore dei tifosi della pallavolo - sottolinea il presidente Paolo Delorenzi - Conosce già molto bene l’ambiente e con il suo carattere, che di fatto è un concentrato di calore e passione partenopea, associato all’entusiasmo del pubblico ravennate, siamo certi si ricostituirà, come già accaduto nel recente passato, quel felicissimo connubio che potrà portare alla pallavolo ravennate le soddisfazioni e i successi che merita. Per tutto questo riteniamo perfetta la scelta fatta dal nostro direttore generale Marco Bonitta. A Caliendo va tutta la nostra stima e l’augurio di buon lavoro”.

Il trentasettenne allenatore, originario di Palma Campania, torna sulla panchina della società ravennate dopo un anno passato alla guida della Real Volley Napoli, con la quale, nella scorsa stagione, ha conquistato la promozione dalla serie B2 alla serie B1. Nella stagione 2016-2017, l’allenatore campano era stato protagonista e artefice della promozione della Teodora dalla serie B1 alla A2. Prima di giungere nel 2016 a Ravenna, Caliendo aveva ricoperto il ruolo di primo allenatore per nove stagioni a fila tra serie B1 e B2, sempre alla guida di squadre femminili: prima a Potenza, poi a Battipaglia, Isernia e Arzano. Venerdì 1 giugno alle 11 il nuovo allenatore dell'Olimpia Teodora verrà presentato alla città nella sede della società, in via Trieste 86.