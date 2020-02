Volley femminile, ennesimo successo per la Fenix che sale al secondo posto

La Fenix non perde le belle abitudini e inizia il girone di ritorno come aveva terminato l’andata, ovvero con una vittoria. L’ennesimo successo casalingo arriva nel big match contro Jesi, partita equilibrata e combattuta come era nelle previsioni.

Le faentine partono molto bene mostrando la solita aggressività e si aggiudicano i primi due set 25-22 seguendo lo stesso copione: break iniziale e grande attenzione fino all’ultimo punto. Nel terzo invece la Fenix paga qualche disattenzione anche se la frazione è ancora una volta punto a punto: a sorridere sono le ospiti, brave a chiudere i conti sul 25-23. Nel quarto si rivede la vera Faenza che con attenzione e determinazione si aggiudica la frazione 25-17 conquistando tre preziosi punti.

“Abbiamo interpretato molto bene la gara – sottolinea coach Maurizio Serattini – e rispetto all’andata dove avevamo sofferto il gioco di Jesi, questa volta abbiamo subito trovato le contromisure, mettendo la concentrazione necessaria e quella grinta che mostriamo sempre negli scontri diretti. Ripensando alla prima parte di stagione infatti, credo che abbiamo perso qualche punto di troppo contro squadre non di alta classifica, perché quelle partite le abbiamo sempre giocate al meglio. Sabato saremo in casa della capolista Emanuel Rimini (ore 17.30), squadra che ha perso due giocatrici, ma che è ancora competitiva. Dovremo scendere in campo con la solita tranquillità per giocare la nostra pallavolo: soltanto in questa maniera potremo centrare il nostro obiettivo che è quello di fare meglio del girone d’andata in questa seconda parte di stagione".

Le buone notizie in casa Pallavolo Faenza arrivano anche dal settore giovanile. La squadra Under 16 maschile allenata da Michele Rota ha superato brillantemente la fase provinciale, qualificandosi a quella regionale, dove rappresenterà la provincia di Ravenna.

Fenix 3 - Jesi 1 (25-22; 25-22; 23-25; 25-17)

FAENZA: Tomat 14, Casini 13, Melandri ne, Alberti 12, Gorini ne, Guardigli E. 1, Guardigli L. 14, Grillini 11, Emiliani, Baravelli, Maines, Galetti (L1), Martelli (L2). All: Serattini

JESI: Gasparroni 4, Paolucci 12, Angelini 6, Pomili 4, Giambini 12, Marcelloni 8, Miecchi 7, Cecconi (L1), Morelli (L2) ne, Viscito, Carletti E., Carletti S., Belvederesi. All.: Sabbatini