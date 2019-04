Volley femminile giovanile, al via il torneo "Cervia 1969"

Si svolgerà sabato 27 aprile nella palestra Golf di Milano Marittima il quinto Torneo “Cervia 1969” per squadre giovanili femminili di pallavolo . Il torneo, organizzato dalla Asd Pallavolo Cervia 1969 secondo la propria filosofia di privilegio del settore giovanile, sarà quest’anno rivolto alla categoria Under 14 con lo scopo di coinvolgere in quella che vorrà essere una vera e propria festa dello sport le ragazzine più giovani.

Confermata la formula del quadrangolare, che ha ottenuto un ottimo riscontro nell’edizione 2018, con la new entry del Volley Val Lamone, oltre alla società organizzatrice e Pallavolo Lomazzo e Pallavolo Alfonsine. Dalla cittadina lombarda è previsto l’arrivo di una quarantina di giovani atlete e accompagnatori che soggiorneranno nella città del sale fino a domenica, e altrettanti sono previsti dalle “vicine” Alfonsine e Fognano, per un weekend all’insegna dello sport, dell’amicizia e del sano divertimento.