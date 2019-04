Volley femminile, il Russi vince la coppa Emilia Romagna Csi

Esaltante vittoria del volley femminile Under 18 del Russi che, impegnata a Cesenatico nella finale della Coppa Emilia Romagna Csi, si è imposta sul Parma per 3 set a 1. La squadra guidata dai coach Vassuri/Sangiorgi ha conquistato per il secondo anno consecutivo la coppa di categoria. Ora testa nuovamente al campionato di Serie D, martedì 9 aprile, al Pala Valli di Russi arriva il Cesenatico: punti importanti in palio per il Russi, che continua a mantenere la seconda posizione in campionato dietro a Ravenna, e i playoff per accedere alla Serie C sono ormai a portata di mano.

