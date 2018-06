Volley femminile, l'Olimpia Teodora dà il bentornato a coach Caliendo

E' stato presentato venerdì mattina nella sede della società in via Trieste Nello Caliendo, il nuovo allenatore dell’Olimpia Teodora che torna sulla panchina della squadra ravennate dopo essere stato uno dei protagonisti della promozione in A2. Ha aperto gli interventi Paolo De Lorenzi, Presidente Olimpia Teodora: "Siamo abbastanza soddisfatti della buona stagione dello scorso anno, tuttavia quest’anno con l’incarico di DG affidato a Marco Bonitta vogliamo crescere e fare un salto di qualità. Due anni fa ho vissuto al fianco di Nello Caliendo la gioia della promozione. Contiamo molto su di lui perché ha dimostrato di saper vincere, meritandosi in qualche modo anche questa opportunità. Penso che quest’anno potremo toglierci qualche soddisfazione in più e mi auguro che la passione partenopea di Nello possa trascinare anche il grande tifo ravennate per questo sport".

Roberto Fagnani, Assessore allo Sport del Comune di Ravenna, ha portato il proprio sostegno e quello dell'Amministrazione Comunale: "Ci tengo a fare un in bocca al lupo al coach. La cosa più importante è consolidarsi e continuare a dimostrare che la pallavolo è nel dna della città. L’amministrazione è sempre stata presente e lo sarà soprattutto per la creazione di un unico settore giovanile perché, come sostengo spesso, lo sport per i ragazzi è fondamentale per tutta la società". E' poi intervenuto Raimondo Carnevali, Vicepresidente dell'Olimpia Teodora: "Ho conosciuto Nello da avversario nel derby e ricordo che, pur partendo sotto, in qualche modo vinse lui entrambe le partite. La fusione era un passo necessario per il movimento ravennate e mi auguro che con questo nuovo corso il salto possa avvenire anche nel settore giovanile".

La parola è poi passata al protagonista della conferenza stampa, Nello Caliendo, di ritorno dopo un anno sulla panchina ravennate: "Ritornare a Ravenna per me è motivo di grande orgoglio ed emozione, per questo ringrazio la società, soprattutto nelle persone di Bonitta e Delorenzi. È bello ricordare il passato e ci tengo a sottolineare che anche due stagioni fa non c’è mai stata una vera rivalità, quindi la fusione è stata una naturale conclusione. Ora guardiamo avanti e cerchiamo di fare il meglio possibile per Ravenna". Ha chiuso gli interventi Marco Bonitta, direttore generale dell'Olimpia Teodora: "Ringrazio tutti perché questa che è appena iniziata è un’avventura straordinaria. Mi auguro che l’Olimpia Teodora possa essere il punto di riferimento della città, sia per i tifosi della squadra di A2, sia per tutto il movimento giovanile che è florido e ci auguriamo possa riunirsi sotto un’unica bandiera".

Il trentasettenne allenatore, originario di Palma Campania, torna sulla panchina della società ravennate dopo un anno passato alla guida della Real Volley Napoli, con la quale, nella scorsa stagione, ha conquistato la promozione dalla serie B2 alla serie B1. Nella stagione 2016-2017, l’allenatore campano era stato protagonista e artefice della promozione della Teodora dalla serie B1 alla A2. Prima di giungere nel 2016 a Ravenna, Caliendo aveva ricoperto il ruolo di primo allenatore per nove stagioni a fila tra serie B1 e B2, sempre alla guida di squadre femminili: prima a Potenza, poi a Battipaglia, Isernia e Arzano.