Volley femminile, la Conad strappa due punti a Collegno

L'Olimpia Teodora passa al tie break a Collegno e strappa due punti alla diretta rivale. "Siamo molto contenti di avere vinto ad Alpignano contro Collegno perché ultimamente non è un'impresa che è riuscita a tanti - commenta coach Simone Angelini -. Non era facile perché loro venivano da sei punti fatti nelle prime due partite del girone di ritorno. Inoltre da metà girone d’andata stavano tenendo un ruolino di marcia da prime in classifica o giù di lì. Abbiamo buttato via due set partendo malissimo, ma negli altri set, quando siamo partiti normalmente, abbiamo fatto come si deve e siamo stati molto bravi a portare a casa il risultato”.

Al fischio d’inizio coach Angelini propone il classico sestetto con Capitan Bacchi, D’odorico, Scacchetti, Torcolacci, Menghi, Kajalina e Paris liberi. Per Collegno Coach Marchiaro schiera Morolli al palleggio, Poser e Schlegel in attacco, Agostinetto opposto, capitan Gobbo e Pastorello centrali, con Lanzini libero.



Partenza shock per le ragazze ravennati che in pochi minuti si ritrovano sotto 8-0. Kajalina suona la carica per Ravenna e con due ace, intervallati dal muro della neo entrata Aluigi, firma l’11-8. Le padrone di casa provano ad allungare nuovamente, ma un altro gran parziale di 0-5 guidato da Capitan Bacchi riporta la Conad addirittura a un solo punto di svantaggio (16-15). Le ragazze di Coach Angelini non riescono a trovare il pareggio e perdono nuovamente il controllo della partita. Collegno allunga ancora sul 20-15 e stavolta non concede repliche, chiudendo il parziale al terzo set point per 25-19.



Le padrone di casa replicano l’ottimo avvio anche nel secondo set, portandosi prima sul 3-0 poi sul 5-1, ma questa volta le ragazze ravennati riescono subito a reggere il colpo rimanendo a contatto (5-4). Collegno evita l’aggancio al termine di uno dei tanti scambi infiniti della partita, caratterizzata anche dai molti errori commessi da parte di entrambe le squadre. Le piemontesi si portano così 6-4 e mantengono 2 punti di margine fino al 12-10, quando arriva il parziale decisivo per le ospiti. La firma è quella della giovane Ceroni che guida con il servizio lo 0-6 con cui l’Olimpia Teodora si porta in vantaggio sul 12-16. Collegno prova a tornare sotto sul 15-16 e sul 19–20, ma prima Bacchi, poi un’altra giovane, stavolta Panetoni, con l’ace del 19-22, mantengono le distanze. Kajalina regala 4 set point alle ospiti che chiudono al secondo per 21-25, pareggiando la partita.



Anche il terzo set vede le ragazze dell’Olimpia Teodora partire sotto (7-2) come nelle precedenti due frazioni di gioco. Coach Angelini chiama la sospensione del gioco per cercare di dare vigore ed efficacia alle sue. Tuttavia alla ripresa delle ostilità Ravenna prende altri ulteriori tre punti di svantaggio (10-3). Capitan Bacchi non ci sta e chiama la carica (12-7). Pronta la reazione di Collegno (14-7) e nuovo time out per Ravenna. La parte centrale del set vede l’Olimpia Teodora andare alla ricerca degli schemi consueti per provare a recuperare terreno sulle padrone di casa (15-11). Le piemontesi però riescono a mantenere e ad allungare il vantaggio (21-15) e a presentarsi al finale di set in tutta tranquillità (24-17). Non bastano i prodigiosi recuperi di Paris e una tardiva riscossa di Ravenna a fermare Collegno che, al quinto set ball, chiude 25-21.



Molto migliore rispetto ai precedenti è l’avvio del quarto set per Ravenna (6-6). Con Scacchetti al servizio l’Olimpia Teodora infilano un break da tre punti e Collegno chiede la sospensione (6-9). Alla ripresa del gioco Ravenna con Aluigi sulla banda implementa il vantaggio (8-12). Un ace di Kajalina e il distacco dalle padrone di casa sale a 5 lunghezze. Ravenna sente che può farcela e si distende, ritrova il suo gioco e con Capitan Bacchi al servizio si porta sul 13-21. Le padrone di casa appaiono stanche e deconcentrate. Kajalina mette a terra il punto del 13 a 23. Ora si tratta solo di gestire l’ampio vantaggio e andare al tie break. Cosa che puntualmente avviene con l’Olimpia Teodora che chiude il quarto set col netto punteggio di 14-25.



Il tie break si apre con Collegno che infila un ace sul primo servizio e Ravenna che prontamente pareggia i conti. Si procede punto a punto. La tensione in campo è palpabile (4-4). Capitan Bacchi mette a terra la palla del vantaggio (4-5) e Ceroni va al servizio. Errore in attacco di Collegno e il coach delle piemontesi ferma il gioco. Ancora Bacchi a raffica porta il quinto set sul 4-8 e al cambio campo. A questo punto è la migliore forma atletica e la maggiore concentrazione delle ravennati a fare la differenza (5-10). Scacchetti al servizio infila un ace (5-11) e con un break da sette punti per le romagnole si chiude il tie break (5-15) e l’incontro (2-3).