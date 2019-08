Volley femminile, la Fenix Faenza pronta per la B2: "Vogliamo essere protagonisti"

Mancano poche settimane all’inizio della stagione della Fenix e in casa faentina già si scalpita in vista del debutto in serie B2. La squadra si radunerà lunedì 26 agosto per iniziare gli allenamenti agli ordini di coach Maurizio Serattini e dei suoi vice Angelo Manca e Massimiliano Calubani, e nel gruppo ci saranno tanti volti noti che hanno contribuito alla promozione, guadagnatisi sul campo la meritatissima conferma. La novità del campionato 2019/20 sarà che la Fenix giocherà le partite casalinghe la domenica alle 17.30 a Granarolo Faentino nella palestra della scuola media in via Martiri di Felisio in 14/A, causa indisponibilità del PalaBubani.

Scarica il calendario: B2 girone G

“Vogliamo essere protagonisti anche in serie B2 - sottolinea coach Serattini -: credo infatti sia giusto scendere in campo per puntare sempre al massimo e avere una mentalità vincente. Il nostro primo obiettivo dovrà essere la salvezza e per ottenerla servirà la massima concentrazione, considerando che retrocederanno ben quattro squadre”. L'allenatore fa il punto sul nuovo roster: "Abbiamo lavorato molto bene sul mercato: siamo stati attenti al budget senza cambiare la nostra filosofia di voler puntare su un gruppo giovane. Sono state confermate molte atlete, poi abbiamo rinforzato l’organico nei ruoli più critici con giocatrici d’esperienza e abituate a questo palcoscenico".

Serattini descrive quindi i quattro nuovi acquisti_ "Vania Baravelli è una palleggiatrice di grande qualità che non conoscevo, ma che mi ha subito impressionato dal primo allenamento che ha sostenuto insieme a noi, mentre Giulia Grillini è una centrale che nonostante abbia soltanto 21 anni, vanta già una promozione in A2. Anche il libero Nayma Galetti ha vinto molti campionati e sarà fondamentale per portare esperienza nel gruppo. L’ultimo acquisto è la schiacciatrice Ilaria Casini che ho allenato a San Lazzaro nelle giovanili. Credo che abbia grandi potenzialità e che le abbia mostrate soltanto in parte: da lei mi aspetto molto e potrebbe essere una delle sorprese della stagione".

Un appunto sul girone, che definisce "abbordabile", anche se "rispetto alla scorsa stagione il livello si è alzato dopo che molte giocatrici dall’A2 e dalla B1 sono scese in B2, ma sono certo che ci faremo valere. Credo ci sarà molto equilibrio, anche se Forlì, Rimini e Corridonia le vedo favorite per la promozione”.

Il roster

Schiacciatrici: Alice Alberti (’95, confermata); Ilaria Casini (1998, da San Lazzaro, serie B1); Federica Gorini (’97, conf.); Emma Guardigli (2000, conf.); Michela Melandri (’93, conf.); Elisa Taglioli (’97, conf.); Alice Tomat (’93, confermata)

Centrali: Benedetta Emiliani (’95, conf.); Giulia Grillini (’98, da Blue Line Forlì serie B2);

Lucia Guardigli (’97, conf.)

Palleggiatrici: Vania Baravelli (’92, da Acsi Ravenna, serie D); Martina Maines (’95, conf.)

Liberi: Nayma Galetti (’91, da San Giustino, serie B2); Michela Martelli (’93, conf.)

Allenatore: Maurizio Serattini

Vice allenatore: Angelo Manca

Terzo allenatore: Massimiliano Calubani