Volley femminile, la Liverani Castellari Lugo torna in B2

Festa grande in casa Liverani Castellari Lugo per il ritorno in serie B2 un anno dopo la rinuncia alla categoria nazionale. Le lughesi, che avevano bisogno di un punto per la certezza della promozione, hanno sconfitto 3-0 il già salvo Flamigni Kelematica Sammartinese e, alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli, hanno festeggiato la promozione al termine di una stagione impeccabile. Quella ottenuta contro le forlivesi è la tredicesima vittoria consecutiva della squadra di Biagio Marone che, dopo un girone di andata con qualche black out, non ha sbagliato più un colpo concedendo solo due punti alle rivali nel ritorno.

Gli unici brividi del match arrivano nel primo set quando, avanti 12-6, la Liverani Castellari si fa rimontare fino al 17-15 prima di piazzare un break di 8-2 nel finale e vincere 25-17.

Nel secondo set, che diventa decisivo per la promozione, le lughesi mettono subito le cose in chiaro e volano sul 16-8. La Flamigni non reagisce e Lugo vince 25-13 facendo scattare la festa. Nel terzo set seconde linee in campo e concentrazione non certo massima ma la Liverani Castellari riesce comunque ad avere la meglio con il punteggio di 25-19.