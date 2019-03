Volley femminile, le Final Four provinciali Under 16 a Bagnacavallo

Il Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo ospiterà sabato 30 e domenica 31 marzo le Final Four Under 16 di volley femminile, finali provinciali Fipav-Comitato territoriale di Ravenna. Parteciperanno, assieme alla Fulgur Mixer Bagnacavallo, Cral E. Mattei Pallavolo Ravenna, Pallavolo Alfonsine e Pallavolo Faenza. La Fulgur Bagnacavallo è giunta terza nella regular season che ha visto le prime quattro distanziate di un solo un punto l’una dall’altra: Cral E. Mattei Ravenna 46, Faenza 45, Fulgur Mixer Bagnacavallo 44, Alfonsine 43.

Le semifinali, in programma alle 16 e alle 19 di sabato 30, vedranno confrontarsi la prima con la quarta e la seconda con la terza classificata.

Le due squadre vincenti si affronteranno poi in finale domenica 31 alle 16. Le due finaliste accederanno alla fase regionale, dalla quale uscirà la squadra campione regionale delle province. Il Palazzetto dello Sport è in largo De Gasperi. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo.