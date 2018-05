Volley femminile, le Under 14 della Teodora alle Finali nazionali

Domenica nella Final Four under 14 svoltasi a Ravenna e Punta Marina, Teodora Torrione 2T Scavi è salita sul secondo gradino del podio guadagnando così la qualificazione per le Finali Nazionali in programma la seconda metà di maggio a Tortolì, in Sardegna. Le portacolori di Teodora Settore Giovanile, che avevano raggiunto l’epilogo regionale grazie ad una serie ininterrotta di successi, serie che nel corso della stagione aveva consentito loro anche la vittoria del titolo provinciale, hanno iniziato le fatiche al mattino nella semifinale giocata a Ravenna, dove alla palestra Montanari hanno prevalso nettamente in 3 set - 15, 22 e 21 i parziali - nei confronti delle piacentine del Rivergaro.

Sulla scia del brillante risultato ottenuto in mattinata, le ragazze di Maria Grazia Montevecchi partono bene anche nella gara di finale del pomeriggio – giocata alla palestra Moretti di Punta Marina – contro Liù Jo Modena (che in semifinale aveva superato Ozzano) aggiudicandosi il periodo di apertura. Nella fase centrale della gara è invece Modena a prendere il sopravvento, vincendo seconda e terza frazione, prima di subire il ritorno delle padrone di casa, che si aggiudicano il quarto set. Nell’equilibratissimo tie-break le bizantine tengono testa fino all’ultimo alle fisicatissime modenesi (arrivando a condurre 13-12), ma nel finale sono costrette a cedere 15-13. Alle giallorosse, oltre che un bellissimo argento nel Campionato dell’Emilia Romagna, va il pass per le Finali Nazionali di categoria che assegneranno il titolo di Campione d’Italia, in programma a Tortolì dal 14 al 19 maggio.

Queste le vice-campionesse regionali: Vittoria Balducci, Elena Ballardini, Elisa Casadei, Anna Casotti, Anna Foschini, Jessica Maioli, Nicole Maioli, Alessia Masotti, Deizi Nika, Chiara Pasini, Greta Servadei, Laura Toppetti, Valentina Vecchi (in prestito da Fulgur Bagnacavallo). Allenatore: Mariagrazia Montevecchi; assistenti: VJ Bravura e Mattia Focchi.