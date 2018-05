Volley femminile, le under 14 della Teodora Torrione 2T Scavi alle finali nazionali

Inizia lunedì l’avventura per Teodora Settore Giovanile alle Finali Nazionali Giovanili under 14, che quest’anno si disputano nel comprensorio di Tortolì, in Ogliastra. La squadra del presidente Nardi - guadagnatasi il diritto ad essere presente al torneo che assegna il titolo tricolore, in virtù dello splendido argento conquistato in Final Four regionale e giunta in Sardegna nel pomeriggio di domenica - nella gara di esordio del quadrangolare di qualificazione in programma a Lanusei incontrerà Volley Frascati Roma (inizio ore 17).

Nella giornata di martedì, le giallorosse se la vedranno poi con Csi Chatillon Ao (ore 9) ed Ortonovo Sp (ore 17). Solo la vincente del girone accederà alla fase successiva - con certezza di essere in ogni caso già tra le prime 16 d’Italia - inserita ancora in un girone a quattro; nello specifico con le campionesse d’Italia di Orago Va, Napoli ed Altamura Ba, girone che prenderà il via nel pomeriggio di mercoledì e che qualificherà le prime due ai quarti di finale.

Per le giovani pallavoliste guidate da Mariagrazia Montevecchi, quest’anno anche la soddisfazione di essere l’unica squadra, nel panorama della pallavolo femminile a rappresentare Ravenna a una finale nazionale giovanile, dopo essere stata. per altro, anche la sola compagine ravennate capace di qualificarsi per la Final Four regionale di categoria. Questo il roster delle ragazze: Vittoria Balducci, Elena Ballardini, Elisa Casadei, Anna Casotti, Anna Foschini, Jessica Maioli, Nicole Maioli, Alessia Masotti, Deizi Nika, Chiara Pasini, Greta Servadei, Laura Toppetti. Allenatore: Mariagrazia Montevecchi; assistenti: Vj Bravura e Mattia Focchi.