Volley femminile, le Under 14 della Teodora Torrione 2T Scavi partono bene alle Finali nazionali

E’ cominciata come meglio non poteva l’avventura di Teodora Settore Giovanile alle Finali Nazionali Giovanili under 14 in svolgimento nel comprensorio dell’Ogliastra, in Sardegna. La squadra del presidente Nardi - guadagnatasi il diritto a essere presente al torneo che assegna il titolo tricolore grazie allo splendido argento raggiunto nella Final Four dell’Emilia Romagna – ha cominciato le fatiche lunedì, superando 3-0 Volley Frascati Roma nella gara di esordio del quadrangolare eliminatorio con sede a Lanusei. Al rotondo risultato conseguito contro le laziali hanno fatto seguito, nella giornata di ieri, due vittorie col massimo scarto ai danni di Csi Chatillon AO ed Ortonovo SP che hanno garantito alle giallorosse la qualificazione al tabellone principale della manifestazione (uniche a riuscirci senza subire alcun set), ovvero la certezza di un posto tra le prime 16 d’Italia.

Nel pomeriggio di mercoledì (ore 17) per le romagnole una sfida da far tremare i polsi; oltre la rete, nella gara di apertura del girone a quattro di scena a Tortolì, troveranno infatti le pari età di Orago VA che dodici mesi orsono si cucirono sul petto lo scudetto di categoria. Giovedì per le bizantine sono invece in programma le restanti due gare del raggruppamento; contro Altamura BA (ore 10,30) e contro Napoli (15,30). Venerdì mattina si giocheranno gli scontri diretti validi per i quarti di finale, con le prime due squadre classificate dei quattro gironi a darsi battaglia per i posti dal 1° all’8° e le restanti per i posti dal 9° al 16°; venerdì pomeriggio in programma le semifinali e sabato mattina le finalissima. Per le giovani pallavoliste guidate da Mariagrazia Montevecchi, anche la soddisfazione di essere l’unica squadra, nel panorama della pallavolo femminile, a rappresentare Ravenna ad una finale nazionale giovanile, dopo essere stata per altro, anche la sola compagine ravennate riuscita a qualificarsi per la Final Four regionale di categoria.

Questo il roster: Vittoria Balducci, Elena Ballardini, Elisa Casadei, Anna Casotti, Anna Foschini, Jessica Maioli, Nicole Maioli, Alessia Masotti, Deizi Nika, Chiara Pasini, Greta Servadei, Laura Toppetti. Allenatore: Mariagrazia Montevecchi; assistenti: VJ Bravura e Mattia Focchi.