Volley femminile, le under 16 dell'Olimpia Teodora si arrendono a Bologna

Domenica alla Palestra Montanari di Ravenna pubblico delle grandi occasioni per l’Under 16 dell’Olimpia Teodora che contro le pari età di Bologna Rossoblu si giocava, con una giornata d’anticipo rispetto alla fine della regular season, l’accesso alle Final Four. Purtroppo però le giovani atlete ravennati, guidate da Federico Rametta, non sono riuscite a tener testa alle avversarie e, dopo aver vinto il primo set, hanno lasciato la posta piena alle ospiti.

“Troppi errori da parte nostra – ha dichiarato coach Rametta – tra battute e invasioni. Eravamo contratti, abbiamo giocato con la paura e non siamo riusciti a esprimere il nostro vero gioco. Molto probabilmente sarebbe bastata più sicurezza nei nostri mezzi. È un vero peccato perché, a mio parere, abbiamo buttato via un’occasione importante. Sono convinto che se avessimo giocato con più serenità saremmo riusciti a portarci a casa un partita comunque non facile”.

Ora nel mirino delle giovani ravennati c’è la partita che si giocherà giovedì 26 aprile, alle 19.00: al PalaMargelli di Corticella l’Olimpia Teodora Undwer 16 se la dovrà vedere contro la prima in classifica, Volley Team Bologna Rossa. Per quanto possa essere un impegno difficile sulla carta, bisogna continuare a crederci fino in fondo, perché le porte per la Final Four sono ancora aperte.

Olimpia Teodora 2T Scavi Ra – Bologna Rossoblu: 1-3 (27-25, 25-27,18-25, 17-25)