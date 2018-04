Volley femminile, le under 18 dell'Olimpia Teodora sconfitte al tie break

Mercoledì 25 aprile, alla Palestra Montanari di Ravenna, l'Under 18 dell'Olimpia Teodora, subito in vantaggio per 2 set a 0, non è riuscita ad arginare la riscossa delle ospiti piacentine che, con grande grinta e determinazione, hanno ottenuto il pareggio e la possibilità di giocare il tie break che hanno poi nettamente conquistato.

“Nei primi due set è stata fondamentale la pressione da noi impressa al servizio che ha costretto a un gioco obbligato gli avversari e di conseguenza ha permesso un'ottima correlazione muro-difesa - commenta Federico Chiavegatti, primo allenatore della squadra - Dal terzo set un calo in battuta e il cambio del palleggiatore nel campo avversario hanno reso più incisiva e imprevedibile la fase di attacco avversaria. Tutto questo, unito a una grande crescita in difesa avversaria, unito a un forte calo in attacco da parte nostra, ha comportato una presa di coraggio da parte degli avversari che sono stati galvanizzati dalla rimonta che prendeva vita e hanno meritato la vittoria grazie a un atteggiamento molto propositivo e battagliero”. Il prossimo impegno per le giovani atlete della Conad Olimpia Teodora Under 18 è fissato per mercoledì 2 maggio alle 20.00: alla Palestra Montanari di Ravenna affronteranno le pari età della San Lazzaro Vip Bologna.