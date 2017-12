Volley femminile serie A2, nel derby di Romagna la Conad lascia tre punti

L'Olimpia Teodora lascia sul campo di San Giovanni in Marignano tre punti, cedendo 3-1. Quella riminese, ha commentato coach Fabio Soli, "è un’ottima squadra, lo sapevamo e lo ha dimostrato anche in questo incontro. La nostra caratteristica è battere molto bene e durante il match non ci è riuscito al meglio. Un’altra nostra caratteristica è contrattaccare in modo efficace ma stasera i nostri contrattacchi non andavano giù al primo colpo e infatti ci sono stati tantissimi scambi con passaggi sopra la rete continui. Le avversarie si sono meritate ampiamente la vittoria e non c’è nulla da recriminare. Dal canto nostro potevamo essere più cinici specialmente nel set terminato 25 a 23 che sia una squadra che l’altra poteva portare a casa. Purtroppo i nostri contrattacchi sono stati giocati con palla troppo lontano dalla rete e questo non ci ha portato i frutti sperati".

La partita

Il primo set parte equilibratissimo. La posta in gioco è alta e le due squadre lottano da una parte e dall’altra del taraflex concentratissime sin dalle prime battute. Si procede punto a punto e, nonostante il grande e sonoro tifo a favore delle padrone di casa, capitan Bacchi e compagne non si lasciano intimidire. Con D’odorico al servizio Ravenna tenta una fuga (13-10) ma, dopo un lungo scambio, le avversarie riagguantano la parità (14-14). Si torna a combattere in campo fino a quando la squadra di casa non prova a capitalizzare via via il proprio vantaggio (18-15). Coach Angelini fa scendere in campo Panetoni. Tuttavia, nella fase finale della prima frazione, le riminesi non concedono più nulla alle nostre e portano a casa il set col punteggio di 25 a 20.

Ottimo avvio della Conad Ravenna nel secondo set che grazie anche a due muri consecutivi si porta avanti (1-5). Le padrone di casa non ci stanno e si rifanno sotto (7-8). D’odorico, Kajalina e un intelligente pallonetto della capitana (9-13) costringono Saja a chiamare il time out. Alla ripresa del gioco è ancora Bacchi a mettere a terra una bomba imprendibile (9-14). Quello che segue è uno scambio interminabile chiuso a favore di S. G. Marignano, poi è di nuovo Sara Menghi a fare punto (10-15). La fase finale del set è caldissima. Le padrone di casa di rifanno sotto (13-15). Coach Angelini chiama la sospensione e mette in campo Neriotti che concretizza un muro prezioso (16-18). Un ace di D’odorico e Ravenna è di nuovo avanti di +4 (16-20). S. G. Marignano prova a contrastare ma nulla può nel finale del set contro Sara Menghi che sale in cattedra e, tra murate, pallonetti e fast, trascina le compagne al successo (21-25).

Alla ripresa del gioco è ancora Menghi a metter a terra la prima palla. Dopo un tentativo delle nostre di portarsi avanti (3-6) si torna in parità (7-7). Le padrone di casa, sospinte da un tifo caldissimo a loro favore, riprendono sicurezza (13-10). Capitan Bacchi e compagne riconquistano palla e con un bolide di D’odorico riportano il set in equilibrio (13-13). Il pubblico accorso numeroso al Palazzetto di San Giovanni in Marignano assiste a un match tra due squadre che onorano la grande pallavolo. Lo scambio del 15-17, concluso da una schiacciata di Bacchi, strappa un lunghissimo e sportivissimo applauso. Dopo il time out per le padrone di casa si torna in parità (17-17). Di nuovo Ravenna prova ad allungare e ancora S. G. in Marignano non molla (20-20). Finale del set al cardiopalmo con la stanchezza che comincia a farsi sentire. Sul punteggio di 23 pari la Conad Ravenna si fa strappare il servizio dalla Battistelli che chiude il set con un attacco lungolinea (25-23).

Il quarto set parte in salita per le ragazze dell’Olimpia Teodora che non riescono a riprendere in mano il controllo del gioco e si trovano a metà della frazione già sotto di 8 lunghezze (14-6). Le padrone di casa sentono set e match in mano ma le nostre ci credono ancora e reagiscono con le ultime forze residue (15-11). Difficile però recuperare il pesante svantaggio iniziale, così S. G. Marignano amministra e chiude agevolmente il set 25 a 18 e fa suo il match col punteggio di 3 a 1.

BATTISTELLI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: 3-1 (25-20, 21-25, 25-23, 25-18)

Durata set: 24‘, 27’, 28‘, 25’; tot. 115‘

Arbitri: Cesare Armandola e Antonio Licchelli.