Volley femminile serie C, inizia con una vittoria il girone di ritorno di Lugo

Inizia con un successo il girone di ritorno della Liverani Castellari Lugo che vince 3-0 sul campo del Team Volley Bologna e prosegue la sua marcia al secondo posto all’inseguimento della capolista San Marino. Una vittoria tutto sommato facile e senza particolari sussulti quella ottenuta dalla squadra di Marone che ne ha approfittato per far ruotare tutte le giocatrici a sua disposizione. Nel primo set, dopo una fase iniziale di equilibrio, la squadra romagnola prende il largo nella parte centrale (17-13) e non ha problemi ad imporsi 25-19. Nel secondo set il Team Volley prova a reagire ma è un fuoco di paglia perché le lughesi scattano sul 16-11 e bissano il 25-19 del set precedente. Nel terzo parziale addirittura non c’è storia: la Liverani Castellari parte fortissimo: 8-3 e le bolognesi cedono progressivamente lasciando via libera alla squadra di casa (25-14).